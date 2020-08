12:18 Uhr

Tragischer Verkehrsunfall in Günzburg: Kind wird von Auto überfahren und stirbt

Ein Kind wird am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in Günzburg von einem Auto überfahren und stirbt wenig später an den schweren Verletzungen.

Von Bernhard Weizenegger

Es war wie in einem Albtraum: Beim Ausparken seines Wagens übersieht ein 61-jähriger Mann auf einem Parkplatz Günzburg am Mittwochmittag einen siebenjährigen Buben auf dem Tretroller. Der Bub spielt an der Wohnanlage Am Wasen an der Ulmer Straße und wird vom Auto überrollt. Rettungskräfte versuchen ihr Möglichstes und reanimieren das Kind noch an der Unfallstelle. Der Rettungshubschrauber landet auf der Ulmer Straße und bringt das schwer verletzte Kind ins Krankenhaus. Doch der Bub stirbt an seinen schweren Verletzungen. Die Ulmer Straße wurde für den Verkehr zwischen Weißenhorner Straße und Bahnübergang bis zum Eintreffen eines Gutachters komplett gesperrt.

