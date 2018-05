vor 34 Min.

Traktor rammt Zug: Fahrer wird schwer verletzt

An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Ichenhausen (Kreis Neu-Ulm) ist ein Traktor in eine Regionalbahn gekracht.

Dabei war der Fahrer seitlich in den Zug gefahren, der den Bahnübergang passierte. Unklar ist, warum der Traktorfahrer nicht rechtzeitig anhiehlt. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einer der zehn Fahrgäste, die in der Bahn von Günzburg nach Mindelheim saßen, erlitt leichte Verletzungen. Die Bahnstrecke musste nach Angaben der Polizei mehrere Stunden gesperrt werden. (dpa)

Themen Folgen