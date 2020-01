vor 31 Min.

Trauer um KNC-Ehrenpräsident Werner Sauter

Der Ehrenpräsident des Kötzer Narrenclubs stirbt mit 73 Jahren. Was den „Vati“, wie er liebevoll genannt wurde, so besonders machte.

Von Michael Lindner

Die Trauer in Kötz und insbesondere beim Kötzer Narrenclub (KNC) ist groß. Am Silvestermorgen ist Werner Sauter, 73, gestorben. Der Kleinkötzinger war Gründungsmitglied des KNC und viele Jahrzehnte im Vorstand tätig – von 2006 bis 2013 war er Präsident der Narren.

Doch Sauter war viel mehr als ein Präsident. Er war das Gesicht des 44 Jahre alten Faschingsvereins und – was noch wichtiger ist – ein liebevoller Mensch. Jürgen Laub kennt seinen Vorgänger seit über 25 Jahren und erinnert sich gut an die erste Begegnung. Damals wurde ihm Sauter mit den Namen „Vati“ vorgestellt. „Er war zu jedem wie ein Vater. Und jeder hat ihn als Vater des Vereins angesehen“, sagt Laub. Der Verein war eine Herzensangelegenheit von Sauter, der von Beginn an, also seit April 1976, Mitglied war. 2013 wurde „Vati“ zum ersten und bisher einzigen Ehrenpräsidenten des KNC ernannt. Er habe den Verein mit aufgebaut und zu dem gemacht, was er heute ist: Ein 750 Mitglieder großer Verein, der das Leben im Ort während der Faschingszeit wesentlich mitbestimmt.

Jürgen Laub über Werner Sauter: "Er war ein liebevoller Mensch."

„Er war ein liebevoller Mensch, der alle Menschen beim Namen kannte – und jeder kannte natürlich ihn“, sagt Laub über den Verstorbenen. Sauter sei immer vor Ort gewesen, habe für alle Menschen ein offenes Ohr gehabt und stand immer mit Rat und Tat zur Seite. Ein sachlicher Mensch sei „Vati“ gewesen, der auf den Tisch nicht gehauen, sondern vielmehr darauf geklopft und in ruhigem Ton die Dinge angesprochen habe. Aufbrausend habe ihn vermutlich niemand erlebt, so Laub.

Der 73-Jährige, der bis zu seinem Ruhestand bei der Firma Merkle in Kleinkötz arbeitete, hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und vier Enkel. Fast seine gesamte Familie ist im KNC aktiv. Seine Enkelin ist dieses Jahr Kinderprinzessin und wird trotz des schmerzlichen Verlustes bei den Veranstaltungen auftreten. „Vati war durch und durch ein Faschingsmensch. Er hätte nicht gewollt, dass sie nicht tanz“, ist sich Laub sicher.

Werner Sauter war ein großer Fan des TSV 1860 München

Der als sehr bescheiden geltende Sauter, der sich nie in den Vordergrund drängelte, war in vielen Vereinen aktiv. Eine seiner großen Leidenschaften war der Fußball. Er selbst spielte einst beim VfL Großkötz, gerne ging er ins Stadion, um seinen Lieblingsclub anzufeuern: den TSV 1860 München. Und die Liebe zu den „Löwen“ spiegelte sich auch in den blauen Vereinsfarben des KNC wieder. „Vati war eine Institution, er wird uns allen fehlen“, sagt Laub.

