Treff 3000 in Bühl schließt

Letztlich kauften zu wenige Bibertaler im einzigen Supermarkt der Flächengemeinde ein. Der Markt hat am Samstag zu letzten Mal geöffnet, was im Gemeinderat sehr bedauert wurde.

Von Sandra Kraus

Am Samstag wird der Supermarkt in Bühl zum letzten Mal geöffnet sein. Der Treff 3000 gehört nach Mitteilung von Edeka Südwest zu den Märkten, die die Neukonzeption nicht überleben und geschlossen werden.

Der Abverkauf der Waren findet bereits statt. Bürgermeister Oliver Preußner verlas in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ein diesbezügliches Schreiben von Edeka. „Unter dem Strich reicht es nicht, wie der Supermarkt in Bibertal angenommen wurde. Ich finde es unendlich schade, dass es damit im gesamten Bibertal neben Bäcker und Metzger kein Lebensmittelgeschäft mehr gibt“, meinte Preußner.

2011 wurde der Supermarkt in Bühl eröffnet

Das Projekt am südlichen Ortsrand von Bühl sei das Beste gewesen, was Bibertal passieren konnte. Im Dezember 2011 wurde der Treff 3000 eröffnet, nach knapp acht Jahren ist nun Schluss. Die im gleichen Gebäudekomplex beheimatete Apotheke wurde schon im April 2016 geschlossen. In die Räume zog mit Jaitner Multimedia ein Fachgeschäft für Informationstechnik und Telekommunikation ein. Die Arztpraxis als dritter Teilbereich, des bei der Planung nicht unumstrittenen Projekts, besteht noch. „Die Gemeinde greift in die Marktwirtschaft nicht ein“, stellte Preußner klar. Er war nämlich schon von Bürgern angesprochen worden, dass die Gemeinde da doch etwas machen müsse.

„Das ist traurig für Schüler, Senioren, einfach für alle“, gab Gemeinderätin Carola Pröbstle zu. „Edeka hatte damals eine Marktanalyse gemacht. 20 Prozent des Bibertaler Einkaufsvolumens hätten gereicht, um den Treff 3000 am Leben zu erhalten. Doch jetzt Nachzutarocken bringt nichts, wir sollten das einfach so stehen lassen“, beendete Leonhard Deutschenbaur ganz sachlich die in persönliche Schuldvorwürfe, wer wann zu wenig dort eingekauft habe, abzugleitende Diskussion, die Fritz Deutschenbaur angezettelt hatte.

Auch die Flüchtlingsunterkünfte werden geschlossen

Auf eine sehr persönliche Weise informierte Bibertals Bürgermeister Oliver Preußner den Gemeinderat über die Schließung der Flüchtlingsunterkünfte in Bühl und Kissendorf zum 30. November 2019. „Für mich war das die schwierigste, sorgenvollste, arbeitsreichste und zum heutigen Zeitpunkt befriedigendste Aufgabe, die ich als Bürgermeister begleiten durfte“, stellte Preußner fest. Die seiner Meinung größte Herausforderung der Gemeinde in den vergangenen Jahren sei zu einem sehr guten Abschluss gebracht worden.

„Die Unterbringung von Flüchtlingen in Bibertal blieb in der Hand der Gemeinde und wurde nicht Geschäftemachern überlassen. Auch der finanzielle Aufwand der Gemeinde hat sich amortisiert,“ so Preußner. Im Mai 2016 wurden die von der Gemeinde gebauten Unterkünfte in Betrieb genommen ( Bibertal stellt Wohncontainer für Flüchtlinge auf ) . Seither gab es keine einzige Beschwerde. Dies sei ein Verdienst der guten Planung, der guten Arbeit des Unterkunftbetreuers und der ehrenamtlichen Helfer des Bibertals und deren unbezahlbarem Engagement. Die knapp 20 noch in Bibertal wohnenden Flüchtlinge werden im Herbst umziehen.

Acht neue Reihenhäuser bei Echlishausen

Am Ortsrand Richtung Echlishausen sollen auf dem Grundstück der ehemaligen Raiffeisenbank acht Reihenhäuser mit maximal 16 Wohneinheiten entstehen. Der Bibertaler Gemeinderat beschloss die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans. Es wurde großer Wert darauf gelegt, dass die neuen Wohnungen nicht die geplante Erweiterung der Kläranlage, die nördlich der Reihenhäuser steht, verhindern. Laut einem Gutachten besteht noch genug Puffer an Geruchsemission. Gemeinderat Fritz Deutschenbaur stimmt dagegen. Ihn stört, dass mit den acht Reihenhäusern am Ortsrand der Dorfcharakter wegfalle, und befürchtet, dass irgendwann „die Neuzugezogenen mit ihren feinen Nasen“ gegen den Kläranlagengeruch prozessieren und sich die Gemeinde damit selbst ein Bein stelle.

