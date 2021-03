vor 44 Min.

Treffen im Günzburger Hofgarten: Bußgelder und ein Strafverfahren

Zu viele Jugendliche trafen sich im Günzburger Hofgarten: Polizeibeamte zeigten drei junge Männer an. Ein 14-Jähriger provozierte eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg im Günzburger Hofgarten drei männliche Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die dort auf einer Bank saßen. Alle drei Personen stammten aus verschiedenen Haushalten und verstießen somit gegen die aktuell gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung. Gegen alle drei Personen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein.

Polizisten nehmen Drohung gegen Mädchen ernst

Während der Kontrolle bedrohte der Jüngste noch während der Anwesenheit der Streifenbesatzung ohne jeglichen Grund ein zwölfjähriges Mädchen, das in diesem Moment am Kontrollort vorbeilief. Gegen den 14-Jährigen leiteten die Polizisten umgehend ein Strafverfahren wegen des Verdachtes einer Bedrohung ein.

Am Mittwochabend trafen Polizeibeamte am Bahnhof von Günzburg zwei Personen an, die den dort verpflichtenden Mund-/Nasenschutz nicht trugen. Auch gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (zg)

