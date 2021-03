05:00 Uhr

Trotz eines guten Vorjahres: Jettingen-Scheppach muss jetzt sparen

Plus Das vergangene Jahr war für die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach noch ein sehr gutes. Doch jetzt mahnt der Kämmerer, die Ausgaben zu überdenken. Was ist der Grund?

Von Peter Wieser

Für Bürgermeister Christoph Böhm (FUW) ist es „ein turbulenter Tag“ gewesen, wie er am Abend bei der Sitzung des Gemeinderats von Jettingen-Scheppach sagte. Er sprach einen „Störfall“ in der Trinkwasserversorgung an, der die Gemeinde am Dienstagnachmittag beschäftigt hatte. Zur Vorsicht soll in den Ortsteilen Jettingen und Scheppach das Trinkwasser abgekocht werden, bis die Ergebnisse der Beprobung vorliegen (siehe Kasten). Die Bürger seien durch die Feuerwehr, über Flugblätter und die sozialen Medien informiert worden, so Böhm – unsere Zeitung hatte er nicht in Kenntnis gesetzt.

Gewisse Turbulenzen wurden auch im weiteren Verlauf der Sitzung am Dienstagabend deutlich: Mit den Millionen-Investitionen, dem Neubau der Sporthalle, der Erweiterung des Kindergartens Johann Breher sowie dem geplanten Neubau des Wasserhochbehälters im Ortsteil Scheppach kommt auf die Gemeinde einiges zu. Umso mehr zeigte sich dies, nachdem Bürgermeister Böhm Beschlüsse aus vergangenen nicht öffentlichen Sitzungen bekannt gegeben hatte: Es handelte sich ausschließlich um Auftragsvergaben in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Mehr eingenommen und weniger ausgegeben als geplant

Wie stellt sich die finanzielle Situation des Ortes derzeit konkret dar? Der noch nicht festgestellte Jahresabschluss 2020 zeige ein erfreuliches Ergebnis, erklärte Kämmerer Matthias Endris. „Das Jahr 2020 ist trotz Corona sehr, sehr gut ausgefallen.“ Das sei zu einem großen Teil den Gewerbesteuereinnahmen geschuldet.

Statt der geplanten elf habe man zwölfeinhalb Millionen Euro eingenommen. Im Gesamten sei das Ergebnis im Verwaltungshaushalt um 1,4 Millionen Euro höher als im Ansatz, im Vermögenshaushalt sei dies ähnlich, man liege somit rund 2,9 Millionen Euro über den Ansätzen. Bei den Zuschüssen stehe zwar noch einiges aus, das aber werde für den Haushalt 2021 kein Schaden sein.

Im Hinblick auf die Bauausgaben – knapp vier Millionen Euro weniger als geplant – habe sich relativ viel verschoben, wie bei manchen anderen Dingen auch. Am Ende des Jahres 2020 habe man rund 5,8 Millionen Euro mehr an die Rücklage zuführen können. Dieser Betrag komme der Gemeinde Jettingen-Scheppach nun zugute und man werde um eine geplante Kreditaufnahme von sechs Millionen Euro fast herumkommen.

Kämmerer geht von rund 30 Prozent weniger Steuereinnahmen aus

Die nächsten Jahre werden wohl nicht so rosig sein: Man habe zunächst rund 30 Prozent weniger an Steuereinnahmen angesetzt als in den Vorjahren, erklärte Böhm bei den Vorberatungen zum Haushalt 2021. Kämmerer Endris: Es werde ein sehr schwieriges Jahr, man könne nicht vorhersehen, wie es verläuft. Auch wenn man von 2020 profitiere: Man habe riesige Projekte geplant und wisse nicht, wie sich die Einnahmen entwickelten. „Wir sollten bei den Ausgaben auf die Bremse drücken und verschieben, was irgendwie möglich ist.“

Endris sprach auch die Kreisumlage an: In diesem Jahr werde sie bei knapp 4,9 Millionen Euro liegen, im Jahr 2022 sei mit rund 6,5 Millionen Euro zu rechnen – und diese würden den Markt hart treffen. Zum 1. Januar 2021 habe die Verschuldung noch immer bei 5,3 Millionen Euro gelegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 749,51 Euro bei 7133 Einwohnern entspreche.

Die Sporthalle und der Kindergartenumbau werden kommen

Bei den Beratungen zum Verwaltungshaushalt griff Endris einzelne Haushaltsstellen auf. Sein Fazit: Momentan sehe es gut aus, aber man werde die momentane Situation zu spüren bekommen. Man müsse reduzieren wo es gehe, bis sich die Lage wieder stabilisiere. Helmut Feuchtmayr (FUW) bemerkte scherzend: Man müsse froh sein, dass der alte Marktgemeinderat den Bau der Sporthalle beschlossen habe, sonst hätte sich dieser erneut verschoben. Böhm: „Die Aufträge sind vergeben, es geht vorwärts und wir werden die Sporthalle bauen.“ Beschlossen sei auch der Kindergartenumbau und dieses Projekt werde man ebenfalls umsetzen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen