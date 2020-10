vor 5 Min.

Trotz schlechten Wetters: Exklusiv-Konzert für GZ-Leser findet heute statt

Die Joe Gleixner Big Band spielt am 3. Oktober abends im Themenbereich "Land der Pharaonen". Zuvor ist ein Parkbesuch möglich.

Von Till Hofmann

Glück brauchte man, um an Eintrittskarten des Exklusiv-Konzerts am 3. Oktober im Legoland zu kommen. Die GZ verloste 20 x 2 Tickets für den Abend mit Joe Gleixners Big Band. Das Konzert wird am Samstag, 3. Oktober, im Themenbereich "Land der Pharaonen" unter freiem Himmel stattfinden - der grauen Wolkendecke zum Trotz. Das haben die Veranstalter am Samstagnachmittag entschieden. Warme und regenfeste Kleidung wird dringend empfohlen.

Die Gewinner können ab 16 Uhr ihre Tickets an den Legolandkassen 1-4 abholen und dann schon den Park besuchen. Das Wetter lässt zwar zu wünschen übrig. Die Illumination während der Halloween-Zeit schafft gleichwohl eine ganz besondere Atmosphäre.

