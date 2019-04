vor 23 Min.

„Turbo-Schulrat“ nimmt Abschied

„You are simply the best“ sang der Chor der Schulleiter zum Abschied des langjährigen Schulamtsdirektors Josef Seibold. Sein Nachfolger Thomas Schulze übernimmt nach zehn Jahren die Führungsspitze der 685 Lehrer an den Grund- und Mittelschulen mit Montessorischule im Landkreis Günzburg.

Schulamtsdirektor Josef Seibold wurde offiziell in den Ruhestand entlassen. Warum er sich den Spitznamen verdient hat und mit John Wayne verglichen wurde

Von Heike Schreiber

Auf dem Papier befindet sich Josef Seibold schon seit Anfang März im Ruhestand. Doch gestern Nachmittag erlebte der bisherige Schulamtsleiter mit einem großen Festakt den offiziellen „Final Countdown“: Mit diesem Lied wurden für den 65-Jährigen die letzten zwei Stunden eingeläutet, in denen Kollegen, Schulleiter und Politikprominenz von ihm Abschied nahmen und ihn in einen neuen Lebensabschnitt entließen. In sämtlichen Reden wurde der „Turbo-Schulrat“, wie er mit Spitznamen gerne genannt wurde, für sein intensives Engagement gelobt, für den stets das Schülerwohl im Vordergrund stand. „Wir lassen Dich ungern gehen“, gab ihm Thannhausens Rektor Klaus Mader mit auf den Weg.

So viel Prominenz auf einen Schlag ist in der Turn- und Festhalle der Eberlin-Mittelschule Jettingen-Scheppach selten zu sehen. Vertreter der Regierung von Schwaben, Dutzende Schulleiter, Lehrer und Bürgermeister ließen es sich nicht nehmen, Josef Seibold ein letztes Mal die Hand zu schütteln. Kurz vor Beginn des Festakts zeigte sich Josef Seibold noch relativ gelassen, doch die vielen emotionalen Reden und vor allem die Musikstücke dazwischen gingen an dem 65-Jährigen nicht spurlos vorüber. Dem „Final Countdown“ folgte der bewegende Song „Sound of Silence“, den sich Seibold nach all den stressigen Jahren persönlich gewünscht hatte. Wasserburgs Schulleiter Markus Mayer, der zwischen den Reden moderierte, trug das Stück zusammen mit dem Schulleiterchor so eindrucksvoll vor, dass der ein oder andere im Publikum sich verstohlen eine Träne aus den Augen wischte.

Um 6500 Schüler gekümmert

Landrat Hubert Hafner ging in seiner Rede darauf ein, warum sich Seibold den Spitznamen Turbo-Schulrat verdient hatte. Er habe Dinge stets sofort erledigt und vorangetrieben, sich unermüdlich um die Belange von 35 Grund- und Mittelschulen und die private Montessorischule in Günzburg gekümmert. Das habe bedeutet, dass er die Verantwortung für etwa 6500 Schüler und 685 Lehrer und Schulleiter übernommen habe. Mit ihm verliere das Schulamt einen Kollegen, „der mit seiner Erfahrung und seiner Übersicht fehlen wird“. Regierungspräsident Erwin Lohner nahm das Publikum mit auf eine Zeitreise. Seibold habe eine bewegte Laufbahn hinter sich, nach dem Lehramtsstudium unterrichtete der gebürtige Ichenhauser, der später nach Jettingen-Scheppach zog, zehn Jahre lang Mädchen und Buben, ehe er 1987 für fünf Jahre an die Lehrerakademie nach Dillingen wechselte. Danach war er Schulleiter der Grundschule Krumbach, ehe er 2003 zum Staatlichen Schulamt kam.

Seit 2009 war er dessen Leiter, am 1. März übernahm sein bisheriger Stellvertreter Thomas Schulze die Leitungsfunktion. „Ihrem Handeln war anzumerken, dass sie Menschen mögen“, attestierte Lohner dem scheidenden Schulamtsdirektor. Er habe sich ausgezeichnet durch Fachlichkeit, Sachlichkeit, Offenheit, Teamfähigkeit, Seibold sei ein Vorbild und zeige das täglich. Für seinen Ruhestand wünschte Lohner viel Zeit für seine Familie, insbesondere Frau und zwei Enkel, sein Hobby Tennis und den Garten. Außerdem habe er jetzt hoffentlich noch mehr Zeit für seine vielen Ehrenämter.

Lehrer verabschieden sich mit "You are simply the best"

Launige Worte fand Klaus Mader, Leiter der Mittelschule Thannhausen. Er verglich Seibold mit Filmstar John Wayne, der als Cowboydarsteller bekannt geworden war. „Du bist unser John Wayne 2.0.“ Wie der Schauspieler sei Seibold raubeinig, in ihm stecke aber ein weicher Kern. Bei seinen Entscheidungen habe er keine Schnellschüsse gemacht, er habe als Autoritätsperson das Geschehen geprägt, aber nie eine Hierarchie spüren lassen. „Du hast Spuren in Deiner Arbeit, aber in jedem von uns hinterlassen“, betonte Mader. Dass er „anscheinend alles richtig gemacht“ habe, bewies auch das Abschiedslied „You are simply the best“, mit dem sich die Schulleiter verabschiedeten. Jeder übergab ihm eine Blume, die sich zu einem Strauß zusammenfügten. Seibold zeigte sich angesichts der Lobeshymnen „beschämt und beeindruckt“. Er wisse, dass er nicht immer ganz einfach gewesen sei – „in meinen jungen Jahren“. Das Schulamt werde er „ganz, ganz fest in Erinnerung behalten“, Tabellen und Statistiken brauche er nicht mehr.

