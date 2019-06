Turnen: Janine Berger startet wieder für die Nationalmannschaft

Plus Die Turnerin aus Bubesheim nimmt an den Weltsportspielen der Studenten teil - nach fünf Jahren Pause im Nationalteam. Was sie sich für den Wettkampf vornimmt.

Fünf endlos lange Jahre hat’s gedauert. Für Janine Berger war es eine Zeit der Schmerzen, der Rückschläge – aber auch eine Periode des Reifens neuer Hoffnungen und veränderter Lebensentwürfe. Jetzt wird ein Traum Wirklichkeit: Die Spitzenturnerin aus Bubesheim startet zum ersten Mal seit 2014 wieder im deutschen Nationaltrikot. Anfang Juli wird die 23-Jährige an den Weltsportspielen der Studenten teilnehmen.

Reifer, muskulöser und unverändert top-motiviert: Janine Berger startet demnächst ihren zweiten Karriere-Abschnitt im Nationaltrikot. Bild: Berger

Welch große Gefühle die Berufung ins Universiade-Team des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (ADH) in ihr auslöst, deutet Berger mit dem Satz „Ich freue mich riesig, dass ich mal wieder mit dem Adler auf der Brust starten darf“ an. Aus ihrer Perspektive ist das „eine besondere Ehre – vor allem nach so langer Zeit.“

Die 30. Sommer-Universiade in Neapel 1 / 4 Zurück Vorwärts Ereignis Als Weltsportspiele der Studenten finden Universiaden alle zwei Jahre statt. Es gibt Sommer- und Winter-Universiaden. Erste Gastgeber waren im Sommer 1959 Turin und Anfang 1960 Chamonix.

Sportarten Bei Sommer-Universiaden werden Titel in 15 Sportarten vergeben. Vertreten sind Basketball, Bogenschießen, Fechten, Fußball, Gerätturnen, Judo, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Wasserball und Wasserspringen. Winter-Universiaden bieten immer die acht Sportarten Biathlon, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Shorttrack, Ski Alpin, Ski Nordisch und Snowboard. Der jeweilige Ausrichter kann bis zu drei Sportarten hinzu fügen. In Neapel sind dies Rugby, Schießen und Segeln.

Ausrichter Neapel ist die drittgrößte Stadt Italiens und zum ersten Mal Gastgeber einer Universiade. Die Wettkämpfe der 30. Sommer-Universiade werden vom 3. bis 14. Juli stattfinden. Für die Wettbewerbe in 18 Sportarten werden bis zu 13 000 Aktive aus 170 Ländern erwartet. Ursprünglich war Brasilia als Ausrichter vorgesehen; die Stadt verzichtete aber aus finanziellen Gründen.

Startberechtigung Die deutschen Teilnehmer für Neapel werden vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (ADH) nominiert. Neben der im jeweiligen Fachverband oder bei Hochschulmeisterschaften nachgewiesenen sportlichen Qualifikation ist unter anderem entscheidend, dass die Sportler Vollzeit-Studierende sind oder ihr Examen nach dem 1. Januar 2018 abgeschlossen haben. Außerdem gilt eine Altersgrenze von 25 Jahren. Im Sommer 2017 nahmen 127 deutsche Sportler an der Universiade in Taipeh teil. (ica)

Starkes Comeback nach verheerendem Sport-Unfall

Die Nominierung durch Turn-Bundestrainerin Ulla Koch verdiente sich Berger durch ihr erfolgreiches Comeback in der Turn-Bundesliga. Nach ihrem verheerenden Sport-Unfall im Sommer vor fünf Jahren hatte es ja eine Ewigkeit gedauert, ehe Berger überhaupt wieder in den Wettkampf zurückkehren konnte – zumal zwischenzeitlich nicht einmal das „Wann“ die entscheidende Frage war, sondern das „Ob“. Zunächst gelang ihr der sportliche Neubeginn am Stufenbarren, inzwischen startet die Olympia-Vierte von London 2012 auch wieder an ihrem Spezialgerät Sprung.

Ein wichtiges Kriterium für die Berufung ins deutsche Universiade-Team für Neapel ist in allen Sportarten die Chance auf eine Final-Teilnehme. Die sieht die Bundestrainierin für ihren Schützling offenkundig gegeben, obwohl Berger vor drei Monaten ein weiteres Mal am lädierten Knie operiert wurde und im Anschluss daran schweren Herzens auf den Bundesliga-Wettbewerb in Ulm verzichtete.

Start am Stufenbarren und am Sprung

Jetzt fühlt sich die Bubesheimerin wieder fit. Sie kann im Training alle geplanten Übungen am Barren und am Sprung absolvieren. Entsprechend positiv formuliert die ehrgeizige Leistungssportlerin als Ziel für die anstehenden Wettkämpfe im 3700 Zuschauer fassenden Pala Vesuvio in Neapel: „Es wäre optimal, an einem der beiden Geräte ins Finale einzuziehen.“

Selbstbewusst ist Janine Berger in die Saison gestartet. Bild: Hans-Peter Jakob

An Motivation mangelt es Berger selbstredend nicht. Dafür sorgt schon die Bedeutung des Ereignisses. Immerhin herrsche bei Universiaden beinahe olympisches Flair, berichtet sie. Und so schön es sich anfühle, für das Bundesliga-Team des SSV Ulm 1946 anzutreten, sei es doch „eine ganz andere Sache, wenn man offiziell für Deutschland an den Start gehen darf.“ Die Konkurrenz in Neapel wird allerdings riesig sein. Bei Universiaden starten stets einige der Besten, die Teilnehmerfelder weisen Weltmeister und Olympiasieger auf. Berger stellt sich schon im Vorfeld auf „ziemlich hohes Niveau“ ein. Sie hat sich umgehört und weiß, dass auf jeden Fall Russland und Gastgeber Italien bärenstarke Turn-Mannschaften stellen werden. Einige weitere etablierte Nationen werden wohl genauso verfahren.

Wohnen auf dem Traumschiff

Abflug für Berger und viele weitere deutsche Sportler ist am 28. Juni. Die Universiade in Neapel wird am 3. Juli eröffnet. Zwei Tage später starten die Turnerinnen in die Qualifikation; die Geräte-Finals sind für 7. Juli angesetzt. Wohnen wird Berger zusammen mit allen anderen Turnern sowie vielen Athleten aus anderen Sportarten an Bord der MSC Lirica oder der Costa Victoria. Die beiden Luxusschiffe haben für die Dauer der Spiele im Hafen von Neapel festgemacht.

