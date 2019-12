vor 18 Min.

UWB will sechs Sitze im Günzburger Stadtrat

Seine 30 Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratswahl in Günzburg hat der Unabhängige Wählerblock (UWB) im Forum am Hofgarten nominiert.

Die Gruppierung hat ein umfangreiches Wahlprogramm zusammengestellt. Wer für den Unabhängigen Wählerblock Günzburg im nächsten Jahr ins Rennen geht

Von Walter Kaiser

Der Kuchen wird größer. Davon will sich der Unabhängige Wählerblock (UWB) ein zusätzliches Stückchen abschneiden. Bislang entfallen vier von 24 Sitzen im Günzburger Stadtrat auf die parteiunabhängige Gruppierung. Bei der Wahl am 15. März werden 30 Mandate vergeben. „Sechs sind unser Ziel“, erklärten der Fraktionsvorsitzende Hans Kaltenecker und Stadtrat Ferdinand Munk bei der Nominierung der UWB-Liste am Mittwochabend im Forum am Hofgarten. Entsprechenden Optimismus strahlte auch die Vorsitzende Miriam Albrecht aus: „Wir haben eine tolle Mannschaft“.

Angeführt wird die UWB-Liste von den vier amtierenden Stadträten Ferdinand Munk, Hans Kaltenecker, Erhard Uhl und Monika Küchle. Die Fraktion habe in den vergangenen sechs Jahren eine Reihe von Initiativen angestoßen und wichtige Projekte wie etwa das Parkleit-System, die Senkung der Parkgebühren, die Reaktivierung des Riemgrabens oder die Anstellung einer Citymanagerin mitgetragen, bilanzierte Hans Kaltenecker.

Lärmschutz an der Autobahn ist ein ungelöstes Problem

Ein noch ungelöstes Problem sei der Lärmschutz an der Autobahn. Der Fraktionsvorsitzende: „Aber wir werden nicht lockerlassen“. Hoffnungen setze er nicht zuletzt auf den neuen Landrat. „Wie immer er auch heißen mag.“

Bei der Präsentation des umfangreichen Wahlprogramms wurde die Schaffung oder Reaktivierung verschiedener Einrichtungen und Institutionen gefordert. Angesichts der zahlreichen Verkehrsprobleme wäre es nach Überzeugung des UWB sinnvoll, wieder einen Verkehrsausschuss des Stadtrates zu bilden. In Form einer „Bürgerbeteiligung“ sollten die Menschen stärker in Diskussionen und Entscheidungen eingebunden werden, analog zum Seniorenbeirat sei ein Jugendbeirat wünschenswert.

Um ohne weiteren Flächenfraß zusätzliche Wohnungen zu bekommen, sollten unter anderem – wo immer möglich – Gebäude aufgestockt werden. Nötig seien neue Gewerbegebiete, aber auch sie im Wesentlichen durch eine Abrundung bestehender Flächen.

Das Kulturprogramm soll attraktiver werden

Es gelte das Kulturprogramm, auch im Forum am Hofgarten, noch attraktiver zu gestalten, die Jahnhalle müsse „genutzt und gefördert“ werden (Lesen Sie dazu auch: Ein Haus voller Geschichte). Mit einem Ausbau des Waldbades oder dem Projekt „Leben am Wasser“ sollten Einheimischen wie Touristen weitere Erlebnisräume verschafft werden. Ein zukunftsfähiges Konzept zur Stärkung des Handels in der Innenstadt bleibe ein Dauerthema, wie auch eine Hanggarage unterhalb des Kuhturms.

Die Digitalisierung müsse ebenso vorangetrieben werden wie der Klima- und Umweltschutz. Die in den Stadtteilen noch verbliebenen Landwirte müssten unterstützt werden, zugleich müsse in Zusammenarbeit mit ihnen aber auch versucht werden, das Trinkwasser nicht weiter durch den Eintrag von Nitrat über die Gülle zu gefährden.

Ein "Kümmerer" für die 320 Vereine

Einen städtischen „Kümmerer“ für die 320 Vereine in Günzburg forderte schließlich Ferdinand Munk. Diese Person müsse direkten Zugang zur Verwaltung und zur politischen Spitze der Stadt haben, um auf kurzem und damit schnellem Wege die ehrenamtlich Verantwortlichen bei Problemen unterstützen und ihnen die gebührende Wertschätzung vermitteln zu können.

Auch wenn nicht alle Anregungen des UWB eine Mehrheit gefunden hätten: Die Zusammenarbeit im Günzburger Stadtrat und mit der Verwaltung sei in den zurückliegenden Jahren stets sachlich und von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen, erklärte Hans Kaltenecker abschließend. Angesichts der mutmaßlichen Konstellationen im künftigen Stadtrat sei aber eine „Opposition“ vonnöten. Auch dafür stehe der UWB.

Mit folgenden 30 Kandidatinnen und Kandidaten tritt der (UWB) an:

1. Ferdinand Munk (Unternehmer/ Reisensburg/Stadtrat/58 Jahre). 2. Hans Kaltenecker (Versicherungsfachmann/Leinheim/Stadtrat/60). 3. Erhard Uhl (Zimmerermeister/ Reisensburg/Stadtrat/60). 4. Monika Küchle (Qualitätsmanagerin/Günzburg/Stadträtin/55). 5. Klemens Lurz (Rechtsanwalt/Günzburg/63). 6. Miriam Albrecht (Geschäftsführerin/Günzburg/49). 7. Martin Frey (Industriemeister/Reisensburg/34). 8. Stefan Kraus (Geschäftsführer/Günzburg/33). 9. Alexandra Strehle (Geschäftsführerin/Günzburg/33). 10. Barbara Gerstlauer (Bilanzbuchhalterin/Günzburg/52). 11. Patrick Buchta (Industriekaufmann/Denzingen/29). 12. Ronald Anich (Konstrukteur/Günzburg/50). 13. Caisa Börjesson (Unternehmensberaterin/Nornheim/54). 14. Andreas Treffler (Auszubildender/Riedhausen/21). 15. Eva Flemisch (Geschäftsführerin/Günzburg/41). 16. Florian Propp (Ingenieur/Günzburg/33). 17. Bertram Hartig (Gymnasiallehrer/Günzburg/45). 18. Johannes Dreher (Unternehmensberater/Wasserburg/28). 19. Maximilian Schmidt (Student/Riedhausen/21). 20. Franz Josef Wagner (Elektroniker/Deffingen/61). 21. Andreas Bernert (Mitarbeiter Bauhof/ Nornheim/41). 22. Bülent Can (Anlagenbediener/Günzburg/43). 23. Markus Stocker (Schreiner/Wasserburg/37). 24. Gerhard Kleebaur (Datenschutzbeauftragter/Reisensburg/62). 25. Gabi Dolch (Hausfrau/Günzburg/52). 26. Armando Aroli (Gastwirt/Günzburg/48). 27. Victoria Buchta (Bachelor of Education/Denzingen/29). 28. Andras Füri (Chemiebetriebswerker/Deffingen/33). 29. Hubert Führer (Geschäftsführer/Günzburg/65). 30. Gerhard Förg (Fachinformatiker/Günzburg/43).

Ersatzkandidaten sind Josef Ritter (Rentner/Nornheim/67), Annelies Eggers (Physiotherapeutin/Nornheim/46) und Anton Bader (IT-Berater/Günzburg/42). (kai)





Themen folgen