vor 43 Min.

UWG wünscht sich bessere Friedhofspflege

Forderung nach 450-Euro-Kraft

Die UWG hat in Leipheim eine Umfrage gestartet und wollte von den Bürgern wissen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Erste Ergebnisse hat UWG-Fraktionsvorsitzender Horst Galgenmüller in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt: Es ging um den Friedhof. „Früher hatten wir einen Vorzeigefriedhof.“ Jetzt sei dieser, so Galgenmüller, in einem „mehr oder weniger desolaten Zustand“. Da eine andere Kommune per Stellenannonce eine 450-Euro-Kraft für die Pflege des Friedhofs gesucht hat, schlug Galgenmüller dies auch für Leipheim vor. „Wir sollten zumindest einmal darüber nachdenken“, sagte er. Um den städtischen Friedhof kümmert sich der Bauhof. Und dort, so erklärte Bürgermeister Christian Konrad, kämen gerade einige Dinge zusammen. Zum einen stehe das Kinderfest vor der Tür und der Bauhof sei in erster Linie mit der Vorbereitung des Festplatzes beschäftigt. Außerdem gebe es beim Bauhof derzeit einige Krankheitsfälle. „Wir brauchen eigentlich kein zusätzliches Personal, wir brauchen gesundes“, sagte Konrad. Die anderen Stadträte waren dem Vorschlag der UWG zumindest nicht abgeneigt. Man einigte sich darauf, die Personalsituation des Bauhofs im Blick zu behalten und bei Bedarf zu reagieren, sollten die wegen Krankheit bedingten Ausfälle noch länger andauern. (eff)

Themen Folgen