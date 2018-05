vor 53 Min.

Über eine Million Euro für OP-Neubau in Krumbach

Der Freistaat fördert die Kreisklinik. Welche Bedeutung die Investitionen für die medizinische Versorgung im Süden des Landkreises hat.

Fast 1,1 Millionen Euro stehen für den Neubau der OP-Abteilungen und der Zentralsterilisation im Krumbacher Kreiskrankenhaus schon in diesem Jahr zur Verfügung. Insgesamt bewilligt die Staatsregierung ein Fördervolumen von 6,43 Millionen Euro, wie die CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter und Hans Reichhart in einer Pressemitteilung schreiben. Das Klinikum Krumbach sei weiterhin äußerst gefragt, rund 9000 Patienten seien dort im vergangenen Jahr behandelt worden, was einer Steigerung um sieben Prozent gegenüber dem Jahr 2015 entspreche. „Der zügige Aus-, Um- und Neubau ist von entscheidender Bedeutung“, folgert Sauter. „Mit dem Ausbau der Klinik Krumbach wird unsere Versorgungsqualität nachhaltig gesichert.“

Im Nachtragshaushalt 2018 wurden die Fördermittel für den Krankenhausausbau erhöht. Für Krumbach hat sich der aus Jettingen-Scheppach stammende Finanz-staatssekretär Reichhart intensiv eingesetzt. „Erhalt und Sicherung einer leistungsfähigen Krankenhausversorgung ist eine Schwerpunktaufgabe bayerischer Investitionspolitik“, sagt Reichhart.

Krankenhausträger wird entlastet

Bayernweit stehen im aktuellen Jahr 373 Millionen Euro für 108 Krankenhausbauvorhaben bereit. Grundlage für dieses hohe Fördervolumen ist die Erhöhung des Krankenhausförderetats um 140 Millionen Euro auf insgesamt 643 Millionen Euro, heißt es in der Mitteilung weiter. Die vorgezogene Mittelbereitstellung entlastet die Krankenhausträger von Vorfinanzierungskosten. Reichhart: „Die Umsetzung der Bauvorhaben wird weiter beschleunigt. Das ist ein positives Signal für den Erhalt unserer qualitativ hochwertigen stationären medizinischen Versorgung in den ländlichen Regionen.“

Die Bedeutung des Kreiskrankenhauses für den südlichen Landkreis streicht Sauter heraus. „Mit rund 410 Mitarbeitern ist die Klinik einer der wichtigsten Arbeitgeber im Landkreis Günzburg.“ Die Zahl der Geburten am Klinikum Krumbach stieg 2017 im Vergleich zu 2015 um über 30 Prozent. Insgesamt erblickten 411 Kinder in Krumbach das Licht der Welt. In das Klinikum sind in den vergangenen zehn Jahren 22,1 Millionen Euro investiert worden, die Förderung durch den Freistaat betrug davon 17,4 Millionen Euro. Insgesamt sind in die Kliniken im Landkreis Günzburg im Zehn-Jahres-Zeitraum 66 Millionen Euro geflossen.

Themen Folgen