19.06.2019

Überraschung zur Goldenen Hochzeit

aus Günzburg sind seit 50 Jahren verheiratet

Von Peter Wieser

Was Edeltraud und Max Baumeister am Samstag erwartet, da müssen sie sich erst einmal überraschen lassen. „Wir sind zur Feier unserer Goldenen Hochzeit eingeladen, aber wissen tun wir gar nichts“, verraten sie schmunzelnd. „Wir müssen halt nur kommen.“ Edeltraud und Max Baumeister haben heute vor 50 Jahren standesamtlich geheiratet und einen Tag später kirchlich. Und das mit der Feier am Samstag soll ein Überraschungsfest werden, das ihre drei Töchter und ihre Schwiegersöhne organisieren.

Vom Kennenlernen gebe es nicht allzu viel zu erzählen. Ein ganzer Haufen an Freunden und Freundinnen sei das damals gewesen und dann habe sich das halt einfach so ergeben. Immerhin hatte Max als einziger ein Auto, einen DKW, stundenweise von seinem Vater ausgeliehen, mit dem er alle umherkutschierte. Das mit der Hochzeit habe allerdings dann schon pressiert, erzählt er weiter und lacht. Vier Wochen vorher hatte er nämlich seinen Einberufungsbescheid zur Bundeswehr erhalten, und ausgerechnet auch noch zu den Heeresfliegern bis nach Zweibrücken. „Da haben wir zuvor noch ganz schnell geheiratet.“ Allerdings mussten sie zur kirchlichen Trauung nach Oberelchingen ausweichen, in Günzburg selbst war dies so kurzfristig nicht mehr möglich gewesen. „Aber es war eine schöne Hochzeit. Die anschließende Hochzeitsfeier war dann wieder in Günzburg, im Kleinen Löwenhof“, fährt seine Frau Edeltraud fort.

Max Baumeister war 42 Jahre und bis zu seinem Ruhestand bei der Firma Ihle beschäftigt. Seine Frau Edeltraud ebenfalls, bei ihr waren es 20 Jahre. Sie lacht: „Uns gibt’s nur im Doppelpack.“ Max spielte Fußball und betreute die Jugend – Edeltraud war immer mit dabei. Gerne einen Tag oder zwei weggefahren, das sind die Baumeisters übrigens auch immer wieder. Und heute? „Wir machen alles miteinander und teilen es uns so ein, wie es eben kommt. Wenn es uns einfällt, dann fahren wir einfach irgendwo hin“, sagen sie. Dann gibt es noch den Garten mit dem kleinen Swimming-Pool und der Sitzecke, und am Nachmittag ist immer Kaffeezeit. „Wir genießen es, und so große Fortgeher sind wir auch nicht“, fügen die Baumeisters hinzu.

Aber zurück zu ihren drei Töchtern und ihren Familien, die alle ganz in der Nähe wohnen. Edeltraud und Max Baumeister haben auch sieben Enkel. „Die kommen viel und fast jeden Tag“, sagen sie. Und gerade das sei das Schöne. Für Edeltraud und Max Baumeister bedeutet das jedenfalls: Heute den Goldenen Hochzeitstag genießen und sich auf den Samstag freuen und überraschen lassen. (wpet)

