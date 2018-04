00:33 Uhr

Überraschungsbesuch vom VfB Stuttgart

Erik Thommy besucht seinen alten Verein SV Kleinbeuren aus besonderem Anlass

Bei der Mitgliederversammlung des SV Kleinbeuren hat Edwin Thanner in seinem letzten Bericht nochmals aufgezeigt, mit wie viel Engagement Vereinsarbeit betrieben wird. Im Mittelpunkt stand aber die Verabschiedung des Vorsitzenden. Er ist nach 32 Jahren Funktionärstätigkeit in verschiedenen Positionen aus dem Vorstand ausgeschieden. In Videogrußworten würdigten die SVK-Urgesteine Peter und Anton Böker, Fußball-Kreisjugendleiter Holger Ardelt, Kammeltals Bürgermeister Matthias Kiermasz, das SVK-Eigengewächs und jetzt als Profi beim VfB Stuttgart tätige Erik Thommy und VfB-Kapitän Christan Gentner das Wirken von Thanner.

Als Erik Thommy überraschend das Sportheim betrat, war die Begeisterung groß, heißt es in der Mitteilung. Er wollte es sich nicht nehmen lassen, bei der Verabschiedung von Thanner dabei zu sein, schließlich war er einer der Trainer, die ihn in der F-Jugend trainierten. Als Geschenk brachte er ein von der Mannschaft unterschriebenes VfB-Trikot mit. Aber auch Thanner hatte für seinen ehemaligen Schützling eine Überraschung parat. Er schenkt ihm sein SVK-Trikot, das er als erstes in seiner Fußballerlaufbahn getragen hatte. Die Jugendarbeit lag dem ausscheidenden Vorsitzenden stets besonders am Herzen.

Neben Thanner schied auch noch Schriftführerin Silke Magdalener aus, die durch Julian Kempter ersetzt wurde. Nicht besetzt werden konnte die Position des Jugendleiters. Die Funktion wird deshalb bis zur nächsten Mitgliederversammlung von Thorsten Wick kommissarisch ausgeübt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender Tobias Holland, Vize Christian Sax, Kassierer Dominik Kugler, Schriftführerin Julian Kempter. Abteilungsleiter Fußball Bernhard Stix; Turnen: Inge Sax; Volleyball: Heiko Fisslake; Jugend: Thorsten Wick (kommisarisch); Platzwart Josef Brenner. Beisitzer sind Fabian Kempter, Peter Rampp, Bernhard Sax, Jürgen Senser, Dieter Kugler, Thorsten Wick und Martin Miller, Kassenprüfer sind Alex Stötter und Rudi Egger.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden für zehn Jahre Emma Ahrens, Gertrud Kempter, Kira Bergen, Lisa Kempter, Larrissa Bergen, Nepomuk Kempter, Anni Erz, Sigrid Linzmeier, Tommi Erz, Nepomuk Kempter, Alexandra Fendt, Martin Mayer, Markus Fendt, Peter Rogg, Natalia Götz, Johannes Ruess, Michael Gross, Marco Schwarz und Stefan Gross ausgezeichnet, für 15 Jahre Michael Cilek, Maximilian Herzog, Janic Kempter, Marina Mattausch, Marcel Neher, Johannes Schwarz, Christina Stanger, Lisa Stanger und Melanie Stanger, für 20 Jahre Marco Egger, Michael Egger, Peter Haug, Tanja Sax und Thomas Voh, für 25 Jahre Michael Auerswald, Sabrina Beer, Michael Finkel, Stefan Kempter, Dieter Kugler, Claudia Sax und Hermann Stainer, für 30 Jahre Reinhard Joas und Markus Pfitzmaier, für 35 Jahre Johannes Engelhart, Anton Hausmann, Patrick Raith, Elisabeth Schwarz und Stefan Thaler, für 40 Jahre Erich Kiehbacher und Robert Pototzky sowie für 45 Jahre Peter Schneider. (zg)