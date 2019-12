vor 48 Min.

Übler Trick mit Handy-Attrappe in Günzburg

Zwei Händlern in Günzburg wurden wertvolle Smartphones gestohlen (Symbolfoto).

Wie Unbekannte Smartphone-Händler in der Günzburger Innenstadt reinlegen.

Das war eine Erkenntnis, auf die ein Handy-Händler in der Günzburger Münzgasse am Dienstag gegen 12.40 gerne verzichtet hätte. Wie sich herausstellte, haben dort zwei bislang unbekannte männliche Täter ein Smartphone gestohlen. Während die erste Person den Verkäufer in ein Gespräch verwickelte, entnahm die zweite Person ein Smartphone aus der Halterung und ersetzte dasselbe durch eine täuschend echt aussehende Attrappe.

Im Anschluss verließen beide Täter mit dem entwendeten Smartphone im Wert von etwa 1150 Euro das Geschäft. Fast zeitgleich entwendeten zwei weitere unbekannte Täter ein Smartphone im Wert von 1420 Euro aus einem anderen Handyladen im Bereich des Marktplatzes. Auch hier tauschte ein Täter das Mobiltelefon durch eine Attrappe aus, während sein Komplize mit dem Verkäufer sprach.

Keine Erkenntnisse bisher

Bislang ergaben sich keine Erkenntnisse, die zur Ergreifung der unbekannten Personen geführt haben. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

