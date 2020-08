vor 49 Min.

Um den Wald in Ettenbeuren steht es "schlimmer als erwartet"

Plus Alexandra Wauer ist die Leiterin der Waldzustandserhebung in Bayern. Auf Einladung unserer Zeitung besucht die erfahrene Expertin den Forst bei Ettenbeuren.

Von Till Hofmann

Eigentlich geht es den Wäldern in Schwaben verhältnismäßig gut. Verhältnismäßig deshalb, weil der Regierungsbezirk im Vergleich zu allen anderen in Bayern im vergangenen Jahr den besten Waldzustand aufweisen konnte. Die wirkliche Problemzone, das ist der Norden des Freistaats. Dort gibt es keine Alpen, keine „Staulagen“ – dementsprechend fallen weniger Niederschläge. Wenn dann der wenige Regen schnell versickert und die Anzahl der trockenen und heißen Sommer zunimmt, halten das die Bäume nur schwer aus. Das gilt ohne diese ungünstigen Voraussetzungen aber auch für Waldbäume im Landkreis Günzburg.

Geschulte Förster überprüfen den Gesundheitszustand des Waldes

„Oh Gott, so viel trockenes Reisig“, sagt Alexandra Wauer. Da hat die Mitarbeiterin von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (Abteilung Boden und Klima) ihr Fernglas noch gar nicht gesenkt. Lange haftet ihr Blick noch an der Tanne, die an der Spitze viele Zapfen bildet. Darunter allerdings wird es problematisch. Denn der Nadelbaum gibt viel zu häufig freie Sicht auf den Stamm und die Äste. „Das alles müsste viel dichter, viel voller sein“, sagt die Inventurleiterin der bayerischen Waldzustandserhebung, die einmal im Jahr stattfindet.

Zurzeit sind nach Angaben des Forstministeriums 36 speziell geschulte Försterinnen und Förster unterwegs, um den Gesundheitszustand der Wälder zu überprüfen. Wie viel Laub und Nadeln die Bäume tragen, spielt dabei eine Rolle. „Eine gesunde Tanne müsste bis zu zwölf Nadeljahrgänge tragen“, sagt die Forstwissenschaftlerin, die vor rund 40 Jahren auch ein Jahr am damaligen Forstamt Krumbach tätig war. Davon ist der an sich prächtige Baum, der im Staatswald bei Ettenbeuren steht, weit entfernt.

Aber auch die Buche (in der Mitte) ist – wie die lichtere Krone zeigt – nicht im besten Zustand. Bild: Till Hofmann

Bayernweit werden die Wälder beobachtet und vermessen

Bei der jährlichen Erhebung werden auch Schäden erfasst, die durch Pilze und Insekten, Sturm, Hagel und Trockenheit verursacht worden sind. Die Experten machen diesen „Gesundheitscheck“ nicht willkürlich. Ein Gitternetz, dessen einzelne Punkte in der Regel 16 Kilometer weit auseinander sind (in Problemregionen ist es dichter), wird über Bayern gelegt. So kommt Wauer zu insgesamt 314 Inventurpunkten, an denen bestimmte, vorher festgelegte Waldbäume beobachtet, vermessen und notiert werden.

Im Landkreis Günzburg selbst gibt es für die Waldzustandserhebung keinen solchen Punkt. Dennoch reist die Chefin für die Leser unserer Zeitung eigens aus Freising an, um zu zeigen, wie die „Feldarbeit“ im Wald aussieht und welche Erkenntnisse gewonnen werden. Sie macht kurzerhand den 315. Inventurpunkt in der Nähe der Gemeinde Ettenbeuren auf, der für andere forstliche Erhebungen hergenommen wird, bei denen es ein feinmaschigeres Raster gibt.

Zustand des Waldes bei Ettenbeuren ist "schlimmer als erwartet"

Was für die beobachtete Tanne gilt, kann Alexandra Wauer, die seit 2012 für die Waldzustandserhebung verantwortlich ist, auch für eine Buche am Rand eines Waldweges ausmachen. Unten sieht noch alles voll aus. Das kann von der Krone nicht behauptet werden, obwohl der Baum in voller Pracht steht. Und weiter entfernt fristen Lärchen ihr Dasein. Sie gehören zur Familie der Kieferngewächse und tragen an sich nicht so viele Nadeln. Nur – so licht dürften sie eigentlich nicht sein.

Dass es nicht allen Bäumen im Ettenbeurer Forst gut geht, machen die Lärchen im Hintergrund deutlich. Bild: Till Hofmann

„Die Waldverjüngung“, sagt Wauer, nachdem sie sich die jungen, noch nicht hochgewachsenen Bäume angesehen hat, stehe an dieser Stelle gut da. Insgesamt aber sei der Zustand bei Ettenbeuren „schlimmer als erwartet“. Mittelschwaben gilt schließlich nicht gerade als „Hotspot“ für den Patienten Wald.

Wauer setzt allerdings auch hinzu, dass diese Stichprobe nun nicht dazu taugt, eine repräsentative Aussage darüber zu treffen, wie gut oder schlecht es um die Wälder im Landkreis Günzburg bestellt ist. Die Beurteilungen, die in den Waldzustandsbericht einfließen, ergeben kein kleinräumiges Lagebild.

Waldumbau empfohlen: Klimawandel macht klimaresistente Baumarten notwendig

Der Bericht, dessen Ergebnisse Forstministerin Michaela Kaniber im November vorstellen wird, sollen ein Fingerzeig sein an die Politik und alle Beteiligten, die den Wald in irgendeiner Weise nutzen. Mancher Waldbesitzer, weiß Wauer, hat bereits aufgegeben. Sie hat von Waldbesitzern in Franken gehört, die ihren Forst nicht mehr bewirtschaften, „weil es eh keinen Wert mehr hat“. Mehrere Anpflanzungen seien einfach vertrocknet.

Der „Waldumbau“ hin zu klimaresistenteren Baumarten und weg von Monokulturen wird seit Jahren empfohlen. Aber das dauert natürlich. „Bis dahin“, findet Wauer, „könnte jeder dem Klimawandel entgegentreten: Warum brauchen wir Inlandsflüge. Müssen wir so viel Fleisch essen? Warum sind längst noch nicht mehr Güter von der Straße auf der Schiene?“ Die Waldexpertin stellt an diesem Tag noch viele solcher Fragen.

