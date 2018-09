vor 48 Min.

Umwege einplanen: Ab Montag ist die B16 gesperrt

Die Deckensanierung der Bundessstraße steht an. In zwei Abschnitten ist die überörtlich wichtige Verbindung gesperrt. Was nun zu beachten ist.

In zwei Etappen wird im September die Bundesstraße 16 in der Mitte des Landkreises Günzburg gesperrt – Grund dafür ist die anstehende Deckensanierung, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Unsere Grafik zeigt, wie die Umleitungsstrecken in dieser Zeit laufen, während die Abschnitte der B16 jeweils voll gesperrt werden. Vor allem Pendler zwischen dem Süden und Norden des Landkreises müssen also ab Montag längere Fahrzeiten einplanen – die Bauarbeiten sollen bis 28. September dauern.

Die Grafik zeigt, welche Abschnitte der Bundesstraße 16 gesperrt werden. Bild: Christian Beinhofer

