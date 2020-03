05:00 Uhr

Umweltwoche: Lärm, der ist ein Bösewicht!

Wie sich Grundschulkinder das diesjährige Motto der Umweltwoche im Landkreis „Laut ist out“ zu eigen machen.

Von Till Hofmann

„Haben wir einen Panzer im Keller?“, fragte Rektor Alwin Bayer die Mädchen und Buben seiner Grundschule Auf der Bleiche in Günzburg. „Neeeiiiiin“, kam die vielstimmige Antwort zurück. „Wo kommt dann nur der Lärm her?“, fragte er weiter. Eine Viertklässlerin meldete sich und sagte leise und halb fragend: „Von uns Kindern?“ Bayer grinste und antwortete: „Er kommt nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Erwachsenen.“

Mit dem Thema „Lärm“ haben sich die Grundschüler in den vergangenen Tagen und Wochen intensiv beschäftigt. Dabei haben sie vieles herausgefunden: Dass beispielsweise eine „Stillarbeit“ in der Schule alles andere als geräuschlos abläuft, wurde auf einem „Lärmthermometer“ deutlich gemacht. Eine erste und eine zweite Klasse sangen Lieder, zwei Viertklässlerinnen trugen ein Gedicht (siehe eigener Artikel) vor, das wie das Motto der Umweltwoche lautet: „Laut ist out!“

Ratternde Maschinen, laute Menschen

Landrat Hubert Hafner erinnerte in seinem Grußwort zur Eröffnung der 36. Umweltwoche daran, was sich in einer industrialisierten Gesellschaft verschoben hat: „Das Geräusch des Windes, der durch die Büsche weht, zwitschernde Vögel, Grillen zirpen, Regen, der auf Asphalt platscht – für all diese wunderbaren natürlichen Geräusche sind wir etwas taub geworden, denn unser Alltag ist durchsetzt von Lärm; sei es der Straßenverkehr, seien es ratternde Maschinen oder laute Menschen.“

„Keiner hat ein Recht, lauter als der Andere zu sein“, sagte Ursula Seitz, die Jugendreferentin der Stadt Günzburg. Die Umweltwoche im Landkreis ist für sie von besonderer Bedeutung, weil diese 17 Tage der Bewusstseinsbildung dienten und Wälder und Fluren von vielen freiwilligen, großen und kleinen Helfern gesäubert würden. Das geschieht im Kreis Günzburg heuer bis zum 27. März. Welche Auswirkungen Lärm hat, vermittelte Yvonne Groß vom Gesundheitsamt mithilfe eines übergroßen Modells des menschlichen Ohres. Kurt Armbruster führte die Kinder und Erwachsenen in die Erscheinungsformen von Lärm ein. Armbruster ist Fachberater für Umwelterziehung im Landkreis Günzburg.

Schulen können "Lärmkoffer" ausleihen

Alois Stötter schließlich, Umweltschutzingenieur am Landratsamt Günzburg, stellte den von der Deutschen Gesellschaft für Akustik entwickelten „Lärmkoffer“ vor. Der ist konzipiert für Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse. Im Koffer selbst sind ein gutes Dutzend Lärm-Experimente versteckt. Interessierte Schulen können den Lärmkoffer beim Landratsamt bis Anfang April leihweise buchen. Rückfragen beantwortet und Termine vergibt Gerlinde Knoll im Landratsamt, Telefon 08221/95-306.

