16.11.2019

Unbekannte attackieren vier Männer

Körperverletzung und Raub in Ichenhausen

Bereits am vergangenen Wochenende sind zwei männliche Personengruppen in Ichenhausen aneinandergeraten. Wie die Polizei jetzt berichtet, kam es zu einem Raub und mehreren Körperverletzungen.

Das Geschehen spielte sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Weiler Weg und in unmittelbarer Nähe einer angrenzenden Diskothek ab. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen den Gruppen vor der Diskothek wurde in der Folge offenbar von einer Gruppierung gewaltsam am Parkplatz fortgesetzt. Vier Personen im Alter von 23 bis 28 Jahren wurden unabhängig voneinander im Umfeld der Diskothek von mehreren unbekannten Personen teilweise massiv körperlich attackiert. Einem 24-Jährigen wurde mit Gewalt sein Handy gestohlen.

Dieses fand der Geschädigte am Samstagabend circa 800 Meter vom Tatort entfernt in einem Straßengraben wieder. Zwei Personen mussten ihre Verletzungen im Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Nach einer Erstaufnahme des Sachverhaltes durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Günzburg vor Ort wurden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. (zg)

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Neu-Ulm um Hinweise von Zeugen, die das Geschehen am letzten Wochenende beobachtet haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden.

