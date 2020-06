vor 52 Min.

Unbekannte randalieren an der Jahnhalle in Leipheim

Mehrere Scheiben der Jahnhalle in Leipheim wurden beschädigt.

Unbekannte haben mehrere Scheiben der Jahnhalle in Leipheim beschädigt.

Mitglieder eines Sportvereins haben am Samstagmorgen festgestellt, dass an der Jahnhalle in Leipheim mehrere Scheiben beschädigt worden waren.

Ein oder mehrere unbekannte Täter warfen zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.20 Uhr, mit vor Ort vorgefundenen Steinen an der Rückseite der Turnhalle zwei Fensterscheiben und die Glaseinfassung einer Türe ein.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 350 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg zu melden, Telefon 08221/9190. (zg)

