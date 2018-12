vor 58 Min.

Unbekannter bricht Opferstock auf

In der Kirche in Bühl ist ein Opferstock aufgebrochen worden.

Dreister geht es kaum: Ein Dieb hat in der Kirche in Bühl zugeschlagen.

In der Kirche in Bühl ist am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 und 16.40 Uhr der Opferstock aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, erbeutete der unbekannte Täter Bargeld in Höhe von mutmaßlich etwa 200 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Ebenfalls in Bühl ist ein Tag vorher ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Schloßweg eingebrochen. Laut Polizei war der Täter zwischen 8 und 21.30 Uhr zugange und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Derzeit steht die Höhe des Diebstahlschadens noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem genannten Tatzeitraum oder auch Tage zuvor gemacht haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden, Telefon 08221/919-0. (zg)

