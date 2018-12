13:58 Uhr

Unbekannter soll Schüler fotografiert haben

Ein Unbekannter soll in Unterknöringen Schüler angesprochen haben.

Ein Mädchen soll der Mann an einer Bushaltestelle in Unterknöringen an der Schulter berührt haben.

Am Donnerstagmittag um kurz nach 12 Uhr hat sich laut Schülern der Grundschule in Unterknöringen ein seltsamer Vorfall an der dortigen Bushaltestelle ereignet.

Ein unbekannter Mann in einem silberfarbenen Wagen habe von ihnen Bilder mit seinem Handy aufgenommen, als sie zu dritt an der Haltestelle auf den Schulbus warteten, berichtet die Polizei. Zudem sei der Mann auch kurz ausgestiegen und habe eine Schülerin an der Schulter berührt.

Die Polizei überprüft nun die Angaben und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter 08222/96900. (zg)

