vor 18 Min.

Unbekannter verstreut Rattengift in Günzburg

Die Polizei ermittelt, nachdem ein unbekannter Täter in Günzburg Rattengift verteilt hat. (Symbolbild)

Die Polizei bittet um Hinweise von Augenzeugen. Der Tatort liegt im Bereich der Günzburger Nelkenstraße.

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde im Bereich der Günzburger Nelkenstraße, sowie in einem dortigen Privatgrundstück Rattengift verstreut. Die betroffene Grundstücksbesitzerin wurde, so die Polizei, glücklicherweise rechtzeitig darauf aufmerksam und entfernte die gefährliche Substanz, bevor ihr Hund das Gift fressen konnte. Die Polizei Günzburg bittet aufmerksame Mitbürger um Hinweise am 16. beziehungsweise 17. April im besagten Straßenbereich. Telefonisch ist die inspektion unter der Nummer 08221/919-0 erreichbar. (zg)

