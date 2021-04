Unbekannter zündelt in Waldstück in Günzburg

Ein Spaziergänger bemerkt Rauch in einem Waldstück bei Nornheim. Die Feuerwehr rückt an.

Ein Spaziergänger hat am Freitagnachmittag durch Zufall eine Rauchentwicklung in einem Waldstück bei Nornheim bemerkt und informierte die Rettungsleitstelle. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr und die Beamten festgestellt werden, dass ein Unbekannter offensichtlich mutwillig einen Baumstumpf entzünden wollte. Die Glut wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Ein offenes Feuer konnte dadurch verhindert werden. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (zg)