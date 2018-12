10:00 Uhr

Unbeteiligter gab Anstoß für Äußerungen der Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast hatte den Ausländeranteil einer ersten Klasse in Offingen kritisiert. Schule und Eltern distanzierten sich von den Aussagen. Nun meldet sich der ursprüngliche Informant.

Von Philipp Wehrmann

Es gibt weitere Diskussionen über Sandra Dietrich-Kasts Äußerungen zum Ausländeranteil einer ersten Klasse in Offingen. Ein Leser unterstützt die Bürgermeisterin in einem Brief an unsere Zeitung. Die Eltern der Rettenbacher Schüler distanzieren sich indes von den Aussagen ihrer Bürgermeisterin. Sie hatte in einer Sitzung bemängelt, alle ausländischen Schüler aus Offingen und Rettenbach seien in der Klasse 1b, die auch die Rettenbacher Schüler besuchen. Die Schule und das Schulamt hatten das als falsch zurückgewiesen (wir berichteten).

Der Informant möchte anonym bleiben

Nun hat sich ein weiterer Rettenbacher an unsere Zeitung gewandt. Er hatte den Anstoß dafür gegeben, dass die Bürgermeisterin das Thema anspricht, wie sie bestätigt. Er möchte anonym bleiben, weil er nicht als „Buhmann“ dastehen möchte. Anders als Dietrich-Kast bei der Sitzung sagte, ist er jedoch kein Elternteil der Erstklässler, sondern ein Unbeteiligter. Sein Kind wird kommendes Jahr eingeschult.

Eltern sollen von hohem Ausländeranteil gesprochen haben

„Die Diskussion ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Das war nicht meine Absicht“, sagt er. Eltern von Schülern der 1a wie der 1b hätten von einem hohen Ausländeranteil in der 1b gesprochen. Einer habe gesagt, es seien 15 ausländische Kinder und acht Deutsche. „Dorftratsch eben.“ Die 1b sei eine Förderklasse, weswegen die Eltern der Schüler befürchtet hätten, ihre Kinder könnten benachteiligt sein. Nach Angaben der Schule besuchen nur fünf Kinder mit Migrationshintergrund die Klasse. Zwar sei es eine Förderklasse, der Förderbedarf der Schüler stehe aber nicht im Zusammenhang mit einem Migrationshintergrund, hatte der Schulleiter gesagt.

Die Förderklasse, nicht der Ausländeranteil soll ihn besorgt haben

Der Informant sagt, es habe ihn im Nachhinein überrascht, dass Dietrich-Kast sich nicht über die Zahl der ausländischen Kinder rückversichert habe. Er selbst habe sie ja nur von anderen gehört. „Ich bin alles andere als ein Rassist, um Gottes willen.“ Er habe keine Verbindung ziehen wollen zwischen der Nationalität oder dem Migrationshintergrund von Schülern und deren Förderbedarf. „Ich war als zukünftiger Schülervater besorgt“, sagt er. Nicht, weil sein Kind in eine Klasse mit hohem Ausländeranteil, sondern in eine Förderklasse kommen könnte. Er habe begrüßt, dass die Bürgermeisterin ihm zusicherte, dies anzusprechen.

Dietrich-Kast schickt eine schriftliche Stellungnahme

Bereits am Donnerstag hatte sich die Mutter eines Erstklässlers aus Offingen an unsere Zeitung gewandt. Sie forderte eine Entschuldigung von Dietrich-Kast. Die Bürgermeisterin war an diesem Tag verhindert und nicht zu erreichen. Am Freitag teilte sie schriftlich mit: „Ich setze mich für die Belange meiner Bürgerinnen und Bürger aus allen drei Ortsteilen der Gemeinde Rettenbach ein. Als Bürgermeisterin ist dies meine Aufgabe.“ Ob sich auch Eltern der Erstklässler an sie gewandt haben, wie sie ursprünglich gesagt hatte, wollte Dietrich-Kast auf Anfrage nicht sagen.

