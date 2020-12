vor 33 Min.

Und wieder kracht's am Kreisel Limbach - nun zwei Mal am selben Tag

Immer wieder übersehen Autofahrer den Kreisverkehr beim Burgauer Stadtteil Limbach - so auch wieder am Samstag.

Wieder hat es am Kreisverkehr bei Limbach gekracht. Eine 25-jährige Autofahrerin war am Samstag gegen 6 Uhr von Günzburg in Richtung Burgau unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Nebel übersah sie den Kreisel, meldet die Polizei. Die Frau schanzte mit ihrem Wagen darüber und kam auf dem Dach zum Liegen. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2750 Euro.

Am Abend desselben Tages gegen 18.45 Uhr ereignete sich an derselben Stelle erneut ein Unfall, auch zu diesem Zeitpunkt herrschte Nebel. Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr von Günzburg in Richtung Burgau und auch er übersah laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit den Kreisel und fuhr darüber. Sein Fahrzeug wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro. (zg)

