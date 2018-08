vor 54 Min.

Unfälle im Regen bei Günzburg gehen glimpflich ab

Plötzlich einsetzender Regen und Aquaplaning bereiteten am Donnerstagabend auf der A 8 bei Günzburg den Autofahrern Probleme.

Plötzlich einsetzender Regen und Aquaplaning brachte die Verkehrsteilnehmer am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich der A 8 bei Günzburg in Schwierigkeiten. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, wurde ein Fahrer bei Günzburg im Bereich der A8-Anschlussstelle Richtung Stuttgart leicht verletzt. Er kam ins Schleudern und fuhr in die Leitplanke.

Fast zur selben Zeit ereignete sich ein weiterer Unfall, bei dem ein Fahrer ebenfalls in die Leitplanke fuhr. Er blieb laut Mitteilung der Polizei glücklicherweise unverletzt. Vor Ort im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und weitere Rettungskräfte, glücklicherweise gingen, so die Polizei, die Unfälle insgesamt glimpflich ab. (pb)

