16:36 Uhr

Unfall A8: Lastwagen kippt um und blockiert zwei Fahrstreifen

Mehrere Stunden waren Rettungskräfte am Freitag auf der A8 mit der Bergung der Unfallfahrzeuge und den Reinigungsarbeiten beschäftigt.

Ein Auto zieht auf die linke Spur und löst eine Kettenreaktion aus. Es gibt zwei Verletzte und einen hohen Schaden.

Von Lara Schmidler

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Freitagvormittag die beiden linken Fahrstreifen auf der A8 in Richtung Stuttgart für mehrere Stunden gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 55-Jähriger gegen 10.30 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Burgau geriet er auf den linken Fahrstreifen. Ob er die Spuren absichtlich wechselte oder nicht auf die Straße achtete, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Ein Autofahrer kann den Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Auf der linken Spur kam zur selben Zeit von hinten ein 39-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit angefahren und konnte den Aufprall trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern. Er fuhr dem 55-Jährigen ins Heck, verlor die Kontrolle über sein Auto und schleuderte gegen einen Lastwagen, der auf der rechten Spur unterwegs war.

Der Lkw-Fahrer verlor daraufhin ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er driftete nach rechts ab, prallte gegen die Betonleitwand und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Dort kippte er auf die Seite und blieb quer über den beiden linken Spuren liegen.

Der Lkw-Fahrer und der Beifahrer des 39-Jährigen wurden leicht verletzt

Die Feuerwehr aus Burgau und der Betriebsdienst von Pansuevia, dem Betreiber des Streckenabschnitts der A8 zwischen Augsburg und Ulm, sicherten die Unfallstelle ab. Der Lastwagenfahrer sowie der Beifahrer des 39-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Der Lastwagen und eines der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei Günzburg schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 100000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen vorbeigeleitet. Trotzdem entstand ein Rückstau von etwa sechs Kilometern.

Die Bergung und die anschließenden Reinigungsarbeiten dauerten bis 14.05 Uhr an. Danach wurde die komplette Autobahn wieder freigegeben.

