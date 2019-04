vor 50 Min.

Unfall-Fahrt im Hochzeitskorso: 20-Jährige kommt glimpflich davon

Das Auto der Brautleute in einem Hochzeitskorso zu stoppen, sei ein türkischer Brauch, argumentierte eine junge Autofahrerin vor Gericht. Genau das hatte die 20-Jährige nämlich vor, als sie den Autokorso in Leipheim überholte und für einen Dominoeffekt sorgte.

Warum eine junge Autofahrerin mit einem Überholmanöver ein Brautauto stoppen wollte.

Von Wolfgang Kahler

Wegen einer ganzen Latte von teils heftigen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung stand am Montag eine 20-Jährige vor Jugendrichter Daniel Theurer. Die junge Frau hatte im Juli vergangenen Jahres in Leipheim durch riskantes Überholen einen Unfall mit zwei Leichtverletzten verursacht und war geflüchtet, wie die Staatsanwaltschaft ihr vorwarf. Das Verfahren endete für die Angeklagte jedoch glimpflich.

Die juristische Aufarbeitung des folgenreichen Vorfalls ergab einen etwas weniger dramatischen Unfallhergang als ursprünglich angenommen. Die 20-Jährige räumte ein, dass sie an diesem Tag in der Theodor-Heuss-Straße im Gewerbepark Areal Pro zusammen mit ihrer Freundin unterwegs war. Dort schloss sie auf die aus fünf Autos bestehende Kolonne einer türkischen Hochzeitsgesellschaft auf, deren Braut die Freundin offenbar kannte. Dann setzte die damals 19-Jährige mit ihrem Mini Cooper zum Überholen an. In der Türkei gebe es anscheinend den Brauch, eine Hochzeitsgesellschaft zu stoppen, um dann eine Auslösung von der Braut zu bekommen, wie die Freundin der Angeklagten als Zeugin aussagte.

In diesem Fall ging das Fahrmanöver der 20-Jährigen allerdings voll daneben, denn ein Minivan kam entgegen. „Ich hab das falsch eingeschätzt“, sagte die Angeklagte, „und das entgegenkommende Auto nicht gesehen“. Die Mini-Lenkerin scherte knapp vor dem Hochzeitswagen ein: Dessen Fahrerin musste eine Vollbremsung hinlegen, um den Mini nicht zu rammen, so die Zeugin. Die entgegenkommende Fahrerin bremste ihren VW Caddy ebenfalls hart und dachte noch an ein Ausweichmanöver: „Es war ziemlich knapp“, schilderte sie.

Bilanz des Unfalls in Leipheim: Verletzte und hoher Schaden

Die Hochzeitskolonne kam es zu einem Dominoeffekt. Während die Lenkerin des Vans hinter dem Brautpaar noch rechtzeitig stoppen konnte, schaffte es die Fahrerin des dritten Autos nicht mehr und krachte ins Heck des Vans. Die Folge war ein Halswirbeltrauma und eine Schulterprellung bei der Fahrerin, eine verletzte Beifahrerin im Van und sowie ein Schaden von circa 4000 Euro, wie die Polizei schätzte.

Von diesem Auffahrunfall hatte die Angeklagte aber ihrer Aussage nach nichts mitbekommen. Sie fuhr zu ihrer Wohnung im nördlichen Landkreis Günzburg. Dann wurde sie aber von einer Angehörigen benachrichtigt und kehrte zur Unfallstelle in Leipheim zurück, wo bereits die Polizei wartete.

Markus Neumann, Verteidiger der Angeklagten vermutete, das möglicherweise der Sicherheitsabstand in der Kolonne, bei deren Geschwindigkeit von 60 bis 70 Stundenkilometer ? wie die Fahrerin des Brautwagens angab – zu knapp war. Der Rechtsanwalt regte die Einstellung des Verfahrens gegen seine Mandantin angesichts eines wohl erheblichen geringeren Verschuldens gegenüber den ursprünglichen Anklagepunkten an und bezeichnete das Fahrmanöver als „jugendlichen Blödsinn“. Richter Theurer wollte da noch nicht mitziehen, sondern wies auf das riskante Fahrmanöver hin, für das ein Fahrverbot durchaus in Frage komme. Hannes Klampfl von der Jugendgerichtshilfe empfahl wegen der Entwicklungsverzögerung der 20 -Jährigen maximal eine Jugendstrafe, die Staatsanwältin hielt zumindest eine Geldauflage für geboten.

Fahrerin kommt vor Gericht glimpflich davon

Dieser Empfehlung folgte Richter Theurer stellte das Verfahren gegen eine Geldstrafe von 1500 Euro zugunsten der Kreisverkehrswacht ein. Noch entscheidender war jedoch die Auflage, dass die Angeklagte innerhalb der nächsten sechs Monaten ein Fahrsicherheitstraining absolvieren und nachweisen muss, dann muss sie keine Konsequenzen für ihren Führerschein befürchten.

