Unfall am Kreisverkehr bei Röfingen

Am Kreisverkehr an den Staatsstraßen 2510 und 2025 bei Röfingen hat sich ein Unfall ereignet. Der Schaden geht in den fünfstelligen Bereich.

Ein 61-jähriger Mann ist am Freitag gegen 13.35 Uhr mit seinem Auto am Kreisverkehr an der Staatsstraße 2510 und der Staatsstraße 2025 bei Röfingen gefahren. Dabei übersah er laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Geschädigten, welcher sich schon im Kreisverkehr befand und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite.

Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Röfingen war mit etwa 20 Mann zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der Fahrzeuge im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 12.000 Euro geschätzt. (zg)

