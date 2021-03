Unfall auf A8 bei Jettingen-Scheppach: zwei Verletzte und hoher Schaden

Am Montagnachmittag hat es auf der A8 bei Jettingen-Scheppach gekracht. Zwei Personen wurden verletzt, der Verkehr floss danach nur zäh. Wie es zu dem heftigen Unfall kam.

Nach einem Unfall am Montagnachmittag auf der A8 bei Jettingen-Scheppach wurden zwei Personen eines Autos ins Krankenhaus gebracht. Sie zogen sich leichtere Verletzungen zu. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 47.000 Euro an. Zu dem Unfall gegen 16.30 Uhr war es gekommen, als ein 20-Jähriger auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart fuhr und einen vorausfahrenden Wagen überholen wollte. Kurz nach der Anschlussstelle Burgau wechselte er die Spur nach links, übersah laut Polizei aber ein dort fahrendes Auto.

Das Auto des 20-Jährigen schleuderte durch den Zusammenstoß nach rechts und krachte gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Nachdem das Auto gegen die Betongleitwand zwischen den Fahrbahnen geschleudert war, blieb es auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Mann und seine 43-jährige Mitfahrerin wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos war nur der linke der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart befahrbar. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Ab 18.15 Uhr war die Autobahn wieder frei. (zg)