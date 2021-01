vor 30 Min.

Unfall auf der A8: Massenkarambolage bei Günzburg mit 13 Leichtverletzten

Die Autobahn war über drei Stunden zwischen Günzburg und Burgau gesperrt. Am Freitagmorgen kam es dort zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten. Auch der Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Das Aufgebot an Rettungskräften war immens. Und auch der Rettungshubschrauber flog am frühen Freitagvormittag tief über der A8 – auf der Suche nach einem Landeplatz auf der Autobahn zwischen Günzburg und Burgau in Fahrtrichtung München. Dort hatte sich auf Höhe von Unterknöringen eine Massenkarambolage ereignet. Auch Lastwagen waren daran beteiligt. Im Rückstau ist es ebenfalls zu zwei Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Nach ersten Informationen wurden insgesamt 13 Personen leicht verletzt. Der Hubschrauber konnte ohne Verletzten wieder den Rückflug antreten.

Auf der Autobahn im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehr Günzburg sowie die Feuerwehr Leipheim, die den Verkehr an der Anschlussstelle Günzburg ausleitete, da eine Vollsperrung bestand.

Stau auf der A8: Autobahn in Richtung München dreieinhalb Stunden lang gesperrt

Robert Schmidt, Geschäftsführer des Autobahnbetreibers Pansuevia, war ebenfalls vor Ort. Er lobte ausdrücklich die immer gute und tatkräftige Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und den Rettungsdiensten in seinem Zuständigkeitsbereich. „Gerade bei den Feuerwehren muss man die Freiwilligkeit besonders loben“, sagte Schmidt.

Nach knapp dreieinhalb Stunden Sperrung sollte um die Mittagszeit die Autobahn in Richtung München für den Verkehr wieder freigegeben sein. Schmidt nannte 11.45 Uhr als Uhrzeit. Wie es zu dem Massenunfall kam und wie viele Fahrzeuge genau beteiligt waren, war zunächst unklar. (obes/gz)

