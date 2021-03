18:30 Uhr

Unfall bei Autenried: Autofahrer prallt gegen Baum

Bei dem Unfall zwischen Autenried und Biberberg wurde der Autofahrer am Sonntagnachmittag mittelschwer verletzt.

Der Autofahrer war auf der Staatsstraße 2022 von Autenried in Fahrtrichtung Biberberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach ersten Informationen zog sich der Autofahrer mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An der Unfallstelle waren ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug des BRK Weißenhorn, ein Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Günzburg, die Feuerwehren Autenried und Ichenhausen und eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg. (obes)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen