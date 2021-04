Unfall bei Nornheim: Beide Autofahrer verletzt

Bei Nornheim sind zwei Autofahrer mit ihren Wagen zusammengestoßen. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus.

Auf der Staatsstraße 2510, zwischen Günzburg und Burgau, hat es am Dienstag an der Abzweigung nach Nornheim gekracht. Der 69-jährige Fahrer eines Nissan wollte an der Abzweigung Nornheim auf die Staatsstraße 2510 auffahren. Bei unsicherer Fahrweise, aufgrund gesundheitlicher Probleme, fuhr er auf die Staatsstraße ein und übersah dabei den Wagen eines 32-Jährigen, der in Richtung Günzburg fuhr.

Unfall: Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht

Beim Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Feuerwehren aus Nornheim, die mit sechs Kräften anrückte, und Günzburg, die mit 17 Feuerwehrkräften im Einsatz war, kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle, die Sperrung der Straße und die Verkehrslenkungsmaßnahmen. Sie unterstützten auch bei der Reinigung der Fahrbahn. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen des BRK Günzburg und der JUH Kötz angerückt.

Lesen Sie dazu auch: