vor 20 Min.

Unfall endet an einer Hausmauer

Dieser nächtliche Unfall in Günzburg endete an der Ecke eines Wohnhauses direkt an einem Kellerabgang.

Auto prallt zuvor gegen ein Hoftor. Ein Autofahrer wird verletzt

Ein heftiger Unfall hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in Günzburg ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen in der Weißenhorner Straße unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen eine Verkehrsinsel an der Abzweigung zum Wasserburger Weg überfuhr.

Wie die Polizei mitteilt, stieß er dabei gegen ein Verkehrsschild. Danach schleuderte er über die Weißenhorner Straße und prallte gegen ein Hoftor, wodurch ein massiver Betonpfosten abbrach.

Der BMW prallte mit der Front gegen die Ecke eines Wohnhauses sowie gegen das Geländer eines Kellerabganges. Von den insgesamt vier Fahrzeuginsassen im BMW wurde eine Person laut Polizei leicht verletzt. Zudem entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 20000 Euro.

Die Feuerwehr Günzburg sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um das auslaufende Öl, welches auf die Kellertreppe lief. Der Rettungsdienst rückte mit mehreren Fahrzeugen an. (zg)

