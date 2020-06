vor 16 Min.

Unfall in Unterrohr: Autofahrer stoßen frontal zusammen

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Ortseingang von Unterrohr.

In der Gemeinde Kammeltal sind am Mittwochvormittag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Rettungskräfte sind vor Ort.

Am späten Mittwochvormittag hat es im Ortsteil Unterrohr in der Gemeinde Kammeltal im Landkreis Günzburg einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei sind gegen 11.30 Uhr zwei Autos am Ortseingang, von Ichenhausen kommend, frontal zusammengestoßen. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen sind vor Ort.

Ersten polizeilichen Informationen zufolge wurden bei dem Unfall zwei Personen in einem der Fahrzeuge eingeklemmt und müssen von der Feuerwehr befreit werden. (AZ)

Sobald weitere Informationen vorliegen, lesen Sie an dieser Stelle mehr.

