16:54 Uhr

Unfall mit drei Verletzten: Wagen überschlägt sich auf A8

Auf der Autobahn A8 bei Burgau hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet. Zwei Autos waren zusammengestoßen. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Eine Autofahrerin war am Sonntagnachmittag mit ihrem Opel zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen in Fahrtrichtung München auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Der Fahrer eines Audi war auf der mittleren Spur und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dort kam es dann laut Polizei zur Kollision zwischen der vorderen rechten Fahrzeugfront des Audis und dem linken Heckbereich des Opel. Dieser drehte sich und blieb teilweise in die Standspur ragend quer zur Fahrbahn stehen.

Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals in einem Feld, ehe er auf den Rädern zum Stehen kam. Die Opel-Fahrerin und ihre Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Audifahrer kam mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Günzburg. An der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr Burgau, der Rettungsdienst mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen und einem Einsatzleiter Rettungsdienst. Die Autobahnpolizei Günzburg kümmerte sich um die Unfallaufnahme. Der Verkehr wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. obes