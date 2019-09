vor 60 Min.

Ungeahnte Klangerfahrungen

Saxofonistin Regina Reiter stammt aus Günzburg, sie studiert derzeit in Frankfurt. Gemeinsam mit dem St.-Veits-Consort, der Violinistin Heidrun Krech-Hemming und Iris Lutzmann gab sie unter der Gesamtleitung von Johanna Larch ein Konzert in Leipheim.

Saxofonistin Regina Reiter und ihre Mitstreiterinnen gestalten ein spannendes Konzert in Leipheim. Die kleine Dreifaltigkeitskirche platzt dabei fast aus allen Nähten

Von Gertrud Adlassnig

Die kleine katholische Dreifaltigkeitskirche, die derzeit als Ausweichquartier für die evangelische Gemeinde fungiert, platzte schier aus allen Nähten. Kein einziger Sitzplatz war frei geblieben, manch ein Musikfreund musste mit einem Stehplatz vorliebnehmen, so groß war der Andrang zum Kammermusikkonzert von Saxofonistin Regina Reiter, dem St.-Veits-Consort, der Violinistin Heidrun Krech-Hemming und Iris Lutzmann unter der Gesamtleitung von Johanna Larch. Die Besucher durften spannende 80 Minuten erbaulicher, inniger und ergreifender Musik aus Barock, Klassik und Moderne des 20. Jahrhunderts erleben.

Mit Werken der selten gespielten barocken Komponisten Tartini und Marcello führte das Konzert in die Tiefen der barocken Gestaltungsprinzipien. Nach der Sinfonie in D-Dur in drei Sätzen für Streicher dann der mit Spannung erwartete Auftritt von Regina Reiter. Die junge Berufsmusikerin mit zahlreichen Auszeichnungen und Stipendium hat heute ihren Lebensmittelpunkt in Hessen, ist aber international unterwegs. Ihre Wurzeln hat sie im Landkreis und sie kommt deshalb immer einmal wieder für Auftritte in die alte Heimat, wie am vergangenen Sonntag.

Das Konzert in d-Moll wurde von Alessandro Marcello natürlich nicht für Saxofon komponiert. Dieses Instrument wurde erst gut hundert Jahre nach dem Tod des italienischen Komponisten entwickelt. Regina Reiter ersetzt die vorgesehene Oboe durch ihr Saxofon, ein Instrument, das gemeinhin für Jazz, Swing oder Militärmusik steht. Wenn die Spitzenmusikerin ihr Instrument zum Klingen bringt, dann entlockt sie ihm weiche, schnelle Töne, lässt es singen, in Koloratur, schmeichelnd, neckisch in pointierten Akzenten, dominant oder bestimmend und versetzt den Zuhörer in Staunen darüber, was ein Saxofon alles kann, wenn es von einem klassischen Musiker zelebriert wird. So erschafft Regina Reiter die Symbiose aus Oboe und Klarinette als ungeahnte neue Klangerfahrung.

Anders als die barocken Komponisten kennen die der Moderne das neue Instrument. Im Konzert spielte Regina Reiter mit Glazunov und Bozza zwei Stücke des 20. Jahrhunderts, die explizit für Saxofon und Streicher geschrieben wurden. Das Konzert in Es für Altsaxofon war das letzte Werk des russischen Musikers Alexander Glazunov. Regina Reiter brillierte in perfekter Harmonie mit den Streichern, die in einen lebhaften Dialog miteinander traten, zunächst kontrapunktisch und schließlich in warmem Zusammenspiel. Die Innigkeit und Berührung setze sich fort in Eugene Bozzas „Aria“. Die Ergriffenheit der Zuhörer schlug in begeisterten Applaus zum Konzertende um, für den sich die Musiker mit einem Dacapo der „Aria“ bedankten.

Nicht weniger ergreifend waren die Gesangsdarbietungen von Iris Lutzmann, die mit zwei Händelarien, „Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen“ und „Singe, Seele, Gott zum Preise“, die ganze Kraft und Tiefe des barocken Liedes wiedergab. Den für Händel eher schlichten, von Pietismus und der aufkeimenden Empfindsamkeit beeinflussten Arien fügte Iris Lutzmann das Ora pro nobis aus Mozarts „Regina coeli“ hinzu und begeisterte auch hier mit ihrer intensiven, warmen und doch raumgreifenden Stimme.

mit Regina Reiter und Pianist Danlin Felix Sheng ist am Sonntag, 3. November, im Saal der Musikschule Günzburg zu hören.

