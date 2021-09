VR-Bank hat wieder Geldautomat in Unterknöringen installiert

Mehrere Monate hat es gedauert, bis die Bank ein neues Gerät für die SB-Stelle im Burgauer Stadtteil erhalten hat. Auch für Bubesheim gibt es eine gute Nachricht.

Vom 15. auf den 16. April dieses Jahres war der Geldautomat in der SB-Stelle der VR-Bank Donau-Mindel im Burgauer Stadtteil Unterknöringen aufgebrochen worden. Die Kundinnen und Kunden mussten seitdem auf andere Standorte ausweichen. Bis mindestens Ende Juli, so hatte Vorstand Alexander Jall im Juni im Gespräch mit unserer Redaktion geschätzt, werde es dauern, bis Ersatz da sei. Denn es gebe derzeit erhebliche Lieferengpässe bei Geldautomaten.

Nun ist es etwas später geworden, aber Jall freut sich, dass die Menschen in Unterknöringen nun wieder mit Bargeld versorgt werden können. In Bubesheim gehe es auch "nur noch um Tage", bis dort wieder ein Geldautomat stehe. Hier war das Gerät aber nicht aufgebrochen worden, sondern am bisherigen Standort hatte es keine Lösung für die Zukunft gegeben. Die Metzgerei brauchte mehr Platz, und die Bank habe kein passendes Gerät gefunden, das in den Außenbereich gepasst hätte. Nun kommt es in das Gebäude des ehemaligen Supermarkts an der Günzburger Straße, wo auch eine Bäckerfiliale heimisch wird. (cki)

