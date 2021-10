Unterknöringen/Remshart

vor 20 Min.

Spatenstich für den neuen Radweg zwischen Unterknöringen und Remshart

Plus Es war Spatenstich zur Verbindung entlang der Staatsstraße zwischen Unterknöringen und Remshart. Warum für Burgau und Rettenbach die Kosten relativ gering sind.

Von Peter Wieser

Vielleicht wird er sogar ein Weihnachtsgeschenk. Wenn alles gut geht und das Wetter mitspielt, dann könnte der neue Radweg zwischen Unterknöringen und Remshart östlich entlang der Staatsstraße 2024 noch in diesem Jahr fertig werden. Was hinzukommt: Für die Stadt Burgau und die Gemeinde Rettenbach fällt dabei lediglich ein kleiner Teil der Planungskosten an, gerade einmal 20 Prozent und umgerechnet auf die Länge des Radwegs auf den jeweiligen Fluren: Etwa 300 Meter sind es in Rettenbach und 1,1 Kilometer in Burgau. Am Montag war Spatenstich, die Arbeiten sind bereits im Gange.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

