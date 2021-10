Unterknöringen

06:00 Uhr

Segen für Kindergarten Purzelbaum kommt aus Storchenspritzpistole

Plus Der Erweiterungsbau für den Kindergarten Purzelbaum im Burgauer Stadtteil Unterknöringen ist fertig. Am Freitag war die Einweihung mit einem besonderen Segen.

Von Peter Wieser

Das Stück des Ensembles des Musikzentrums Mindeltal passte hervorragend: „Celebration“ von der Band Kool and the Gang – sozusagen zur Feier und diese im Gang. Oder vielmehr: zur Einweihungsfeier in dem breiten Spielgang des Kindergartens Purzelbaum in Unterknöringen. Der Erweiterungsanbau ist fertiggestellt und seinen Segen hat er jetzt auch.

