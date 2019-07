vor 26 Min.

Unternehmer aus dem Landkreis wollen Türöffner statt Konkurrenten sein

In Leipheim wurde das Unternehmensnetzwerk BNI gegründet. Was sich Mitglieder davon versprechen

Von Gertrud Adlassnig

Sie trafen sich zu früher Morgenstunde: Rund 70 Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler, die in Leipheim ein Regionalteam „Guntia“ des Unternehmensnetzwerks BNI gründeten. Zu den zwanzig BNI-Mitgliedern einer von Metin Kont geführten Vorgruppe hatte sich eine handverlesene Gesellschaft von rund 50 potenziellen Mitgliedern gesellt, alle persönlich von den BNI-lern ausgesucht und eingeladen. Mit Michael Morgott und Oliver Trustaedt waren gleich zwei „Exekutivdirektoren“ zum wichtigen Ereignis nach Leipheim gekommen.

BNI steht für „Business Network International“ und hat sich auf die Fahne geschrieben, das Geschäftsgebaren neu zu definieren nach dem Grundsatz, sich gegenseitig zu helfen anstatt gegeneinander zu arbeiten. Das ist nicht einfach, wenn sich in einer Gruppe Firmen mit gleichem Geschäftsfeld befinden. Deshalb gehört es zu den Grundsätzen vom BNI, prinzipiell keine konkurrierenden Unternehmen in einem Regionalteam zuzulassen.

Netzwerker, Multiplikatoren und Türöffner

In Leipheim trafen sich Interessenten aus einem Umkreis von rund einer halben Autostunde Entfernung und erfuhren dort, wie die Mitglieder von BNI füreinander arbeiten. Es werden zwischen den Teammitgliedern, aber vor allem auch nach außen Empfehlungen ausgesprochen. Sucht etwa ein Unternehmen einen Spezialisten für eine knifflige Aufgabe, wird ihm ein BNI-Mitglied einen Kollegen empfehlen, den er kennt. BNIler verstehen sich als Netzwerker, Multiplikatoren und Türöffner für ihre Kollegen. Referenzen ergänzen diese Politik ebenso wie der Ehrenkodex, Unternehmern die in Not geraten, etwa bei plötzlicher Erkrankung, durch die Krise zu begleiten und zu stützen.

Aus einer solchen Notlage heraus, informierte Moderator Michael Morgott die morgendlichen Gäste, war BNI 1985 von einem amerikanischen Unternehmensberater gegründet worden, dem unerwartet der Hauptkunde abgesprungen war. Um zu überleben, wandte er sich an seine Kollegen und entwickelte das System, über neue Kontakte und daraus resultierenden persönlichen Empfehlungen den Umsatz der eigenen Firma zu erhöhen. Inzwischen hat sich die Interessensgemeinschaft BNI auf allen Kontinenten etabliert. Deutschland ist in 50 Regionen aufgeteilt, in denen jeweils mehrere Teams aktiv sind. So zählt die Region Augburg sieben Teams mit 180 Unternehmen, Bayern 34 mit 810 Unternehmern. In ganz Deutschland haben sich 358 Teams gebildet.

Fast 700 Millionen Euro mehr Umsatz erwirtschaftet

Und die sind nach Aussagen der Dachorganisation äußerst erfolgreich. Durch gegenseitige Unterstützung hätten diese ihre Umsätze deutlich verbessern können. BNI beziffert das Mehr auf 682 Millionen Euro im Jahr 2018. Ermittelt werden die Zahlen durch die Angaben der Mitglieder, die auf den Sitzungen nicht nur hinterlegen, wen sie empfohlen haben, sondern auch, ob für sie ausgesprochene Empfehlungen zum Erfolg geführt haben und welche Umsätze dabei generiert werden konnten.

Um vergleichbare Daten bereitstellen zu können und den Weg zum Erfolg zu strukturieren, sind die Vorgehensweisen von BNI klar definiert: Es ist ein typisch amerikanisches System, das mit persönlicher Motivation, aber auch mit Kontrolle arbeitet. Von den Mitgliedern, die einen Jahresbeitrag von rund 1000 Euro einbringen müssen, wird erwartet, dass sie zu den wöchentlichen Frühstücksrunden von 7 bis 8.30 Uhr kommen und sich auch einbringen. Bei Verhinderung haben sie einen Vertreter zu schicken.

Erfolgreicher akquirieren

Die Treffen laufen nach einem ritualisierten Schema in 20 Schritten ab, bei dem man sich zunächst im Gespräch mit den Kollegen austauscht, sich in Erinnerung bringt, Anfragen entgegennimmt. Zu den Ritualen gehören etwa die Weitergabe von Visitenkarten, die Bekanntgabe des Netzwerkers des Monats und die Engagementrunde.

Dieses nach Marketinggrundsätzen aufgebauten System soll den Mitgliedern von BNI ermöglichen, von der kalten und wenig erfolgreichen Akquise wegzukommen. Stattdessen kann der BNI-Unternehmer im besten Falle seine Aufträge zumindest teilweise über Empfehlungen anderer seriöser Unternehmen hereinholen, was ihm größere Chancen auf Geschäftsabschlüsse eröffnen soll. Wie die Mitglieder diese Strategien im Geschäftsleben umsetzen können, lernen sie in Workshops.

Nach Beendigung des Gründungsfrühstücks hatte die Gäste Gelegenheit, sich mit den Guntia-Teammitgliedern zu unterhalten und sich für eine Aufnahme in das BNI-Team zu bewerben. Denn BNI gibt sich exklusiv und behält sich vor, Interessenten auszuwählen. In der neu gegründeten Gruppe wird zunächst Andreas Becker die Leitung übernehmen, dessen langjährige Erfahrung dem neu gebildeten Team zugute kommen wird.