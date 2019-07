vor 23 Min.

Unwetter: Land unter in Ichenhausen

Starkregen und Hagel sind am Montagnachmittag über dem Landkreis niedergegangen. In Ichenhausen wurde die B16 überflutet.

Das Unwetter war kurz, aber heftig: Starke Regenfälle und Hagel sind am Montagabend über den Landkreis Günzburg niedergegangen,. In Ichenhausen wurde die B16 durch den Regen komplett überflutet. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis sind derzeit im Einsatz, da das Wasser auch in Firmengebäude in der Nähe der Bundesstraße eingedrungen ist. (AZ)

