Urbanes Wohnen auf dem Gelände der alten Gärtnerei

Spatenstich für das neue Wohnprojekt mitten in Günzburg: Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Osterlehner an der Maria-Theresia-Straße entstehen drei Häuser mit insgesamt 15 Wohnungen.

Die Hälfte der Wohnungen ist beim Spatenstich im Günzburger Zentrum bereits vermarket. Allerdings wird es doch kein Blumengeschäft mehr in dem Komplex geben.

Von Walter Kaiser

Zentraler kann man in Günzburg kaum wohnen. Vorausgesetzt, man bringt etwas Kleingeld mit. „Alte Gärtnerei“ heißt das neue kleine Wohngebiet, das auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Osterlehner an der Maria-Theresia-Straße entsteht. Am Mittwoch ist der Spatenstich vollzogen worden.

Auf dem Grundstück sind drei energieeffiziente und barrierefreie Häuser mit zusammen 15 Wohnungen vorgesehen. In einem der Gebäude wird zudem eine Physiotherapiepraxis untergebracht. Zunächst war auch an ein Blumengeschäft gedacht, darauf ist in der Zwischenzeit aber verzichtet worden. Komplettiert wird das Projekt durch Tiefgaragen- und Außenstellplätze, Gartenanteile und viel Grün drumherum.

Wohnungen sollen 2019 bezugsfertig sein

Bauträger ist die Günzburger Firma Arcasa Projektbau, vermarktet werden die Wohnungen von der VR-Bank Donau-Mindel. Den Bauauftrag erhielt die Ichenhauser Firma Abenstein, auch die übrigen Aufträge gingen überwiegend an heimische Handwerksbetriebe. „Spätestens 2019 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein“, erklärte Arcasa-Geschäftsführer Wolfgang Scholz bei einer kurzen Ansprache. Drei Jahre habe die Vorbereitung des Projekts gedauert, erst im Februar ist mit dem Verkauf der Wohnungen begonnen worden. Etwa die Hälfte sei bereits an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht worden, erklärte Scholz gegenüber der Günzburger Zeitung.

Die meisten Wohnungen haben eine Fläche von 90 bis 100 Quadratmetern. Diese Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnungen kosten zwischen 300000 und 400000 Euro. Wer’s größer und noch schicker mag, kann für die Penthouse-Wohnungen mit bis zu 150 Quadratmetern Wohnfläche zwischen 550000 und 750000 Euro investieren. Voll des Lobes für das Bauprojekt war Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. „Urban wohnen und im Grünen leben“ sei hier das Motto. Den Investoren sei es gelungen, „die Balance zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und städtebaulich ansprechender Planung zu halten“. Zum Nutzen nicht zuletzt der Stadt, die an der Maria-Theresia-Straße ein zukunftsweisendes, zentrumsnahes und damit attraktives Wohngebiet erhalte. Die neuen Häuser seien auch ein Beleg für den ungebrochenen Bauboom in Günzburg und sichtbares Zeichen dafür, „wie rasant die Stadt sich wandelt“.

Wie Arcasa-Geschäftsführer Scholz erklärte, ist daran gedacht, in einigen Jahren auch noch einen zweiten Bauabschnitt auf dem früheren Osterlehner-Areal zu realisieren. Dann mit vermutlich zehn Wohnungen. Scholz: „Aber jetzt vollenden wir erst einmal diesen ersten Bauabschnitt.“

