vor 49 Min.

Urgestein wird nicht Vize-Bürgermeister

Die Markierungen vor der Grundschule in Bühl sind auch für den Gemeinderat Bibertal eine gute Hilfe, um den nötigen Sicherheitsabstand zu wahren. Bürgermeister Roman Gepperth (vorne Mitte) ist ebenso neu im Amt wie Zweite Bürgermeisterin Carola Pröbstle (vorne links) und Dritter Bürgermeister Andreas Schickling (vorne rechts). Vereidigt wurden auch zehn neue Gemeinderatsmitglieder.

Bei der ersten Sitzung des neuen Bibertaler Gemeinderats werden auch die Vertreter von Roman Gepperth gewählt. Es ist ein Auftakt in schwierigen Zeiten.

Von Sandra Kraus

Es waren viele neue Gesichter am großzügig bemessenen Ratstisch im Traubesaal in Bühl zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Bibertal. Gleich zu Beginn gebührte Hubert Wolf als ältestem Gemeinderatsmitglied die Ehre, dem neuen Bürgermeister Roman Gepperth den Amtseid abzunehmen. „Ich möchte zu Beginn meine Glückwünsche zur Wahl aussprechen. Es ist wegen des Coronavirus alles nicht optimal, aber wir machten das Beste daraus. Der Wortlaut des Amtseids sollte unser Motto sein. Wir haben schwierige Aufgaben vor uns, die es zu lösen gilt für die Bevölkerung von Bibertal“, wandte sich Gepperth an die Mandatsträger.

Es folgte die Vereidigung der zehn neugewählten Gemeinderäte Manfred Dirr, Elisabeth Eiband, Manuel Götz, Rainer Held, Alexander Kast, Niko Mack, Frank Otte, Adolf Polzer, Roman Reitmaier und Andreas Schickling. Aus dem Gremium der vorhergegangenen Wahlperiode sind noch die sechs Gemeinderäte Hans-Jürgen Dirr, Andreas Keller, Carola Pröbstle, Martin Scheer, Sabine Uebelhör und Hubert Wolf dabei. Die Gewählten bilden drei Fraktionen mit den Vorsitzenden Andreas Keller ( CSU), Sabine Uebelhör (SPD) und Hubert Wolf ( Freie Wähler).

Mehr Befugnisse wegen Corona für Ausschüsse

Bei der Wahl zum Zweiten Bürgermeister setzte sich Carola Pröbstle (CSU) mit elf Stimmen gegen Urgestein Hubert Wolf (Freie Wähler) durch. Wolf, der in seine fünfte Wahlperiode startet und bisher Dritter Bürgermeister war, unterlag mit sechs Stimmen. Neuer Dritter Bürgermeister mit 14 Ja-Stimmen und drei ungültigen wurde Andreas Schickling (Freie Wähler). Die Bestellung der Ausschussmitglieder erfolgte nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen im Gemeinderat.

Um auch während der Corona-Pandemie jederzeit handlungsfähig zu sein, übertrug der Gemeinderat einstimmig genau definierte Entscheidungsbefugnisse auf den Bau- und Umweltausschuss, sowie den Haupt- und Finanzausschuss. Bürgermeister Roman Gepperth stellte klar: „Diese Handlungsempfehlung für den Krisenfall wurde Anfang April gegeben, mittlerweile hat sich vieles schon gelockert. Die Regelung gilt nur im Falle eines erneuten Lockdowns. Grundsätzlich bin ich dafür, dass alle Gewählten mitstimmen.“

Ehemalige Ratsmitglieder sollen noch verabschiedet werden

Nach wie vor sind Ratssitzungen auf das unbedingt nötige Mindestmaß zu beschränken und die Sitzungsorganisation soll das Ansteckungsrisiko minimieren, deshalb fand die Sitzung auch nicht im Rathaus statt. Keine weiteren Befugnisse im Vergleich zu sonst erhält der Rechnungsprüfungsausschuss. Erster Sportbeauftragter in Bibertal ist Roman Reitmaier, Manuel Götz als jüngstes Ratsmitglied wurde Jugendbeauftragter.

Friedhofsreferentin ist Zweite Bürgermeisterin Carola Pröbstle, Familien- und Seniorenbeauftragte Sabine Uebelhör und Verkehrsbeauftragter Frank Otte. Am Ende der Sitzung bedankte sich Pröbstle für die erhaltenen Stimmen: „Das neue Amt ist eine Herausforderung, aber eine, die ich gerne annehme. Bedanken möchte ich mich bei allen Gemeinderäten, die mich in den vergangen zwölf Jahren begleitet haben und von denen ich viel gelernt habe.“

Nicht vergessen hat auch Bürgermeister Roman Gepperth die Ratsmitglieder der vorangegangenen Periode. „Wegen des Coronavirus konnte keine Verabschiedung stattfinden, doch das wird nachgeholt“, versprach er.