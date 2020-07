vor 27 Min.

Urlaub trotz Corona: Das sagen Reisebüros im Kreis Günzburg

Plus Reisebüros im Landkreis Günzburg beurteilen die Buchungsfreudigkeit sehr unterschiedlich. Welche Länder hoch im Kurs stehen und welche Vorteile Mallorca hat.

Von Sandra Kraus

Das heimtückische Corona-Virus machte viele Urlaubspläne zunichte. Während des Lockdowns war Cuxhaven fast so unerreichbar wie Costa Rica. Reisen war schlicht unmöglich geworden. Die weltweite Reisewarnung wurde mittlerweile für die meisten Länder in Europa aufgehoben, für andere Länder gilt sie weiterhin, vorerst bis zum 31. August. Reisewarnungen sind abhängig von Infektionszahlen, dem Gesundheitssystem, Rückreisemöglichkeiten, aber auch Einreise- und Quarantänevorschriften. Packt einen da die Lust, die Koffer zu packen und zu verreisen?

Reisebüro Burgau: Die Lage ist bescheiden

Christian Selzle leitet seit mehr als zehn Jahren das Tui-Reisecenter in Burgau und bezeichnet die aktuelle Lage schlicht als „bescheiden“. Man stehe vor der Problematik, dass von den Hotels bis zum Flugplan alles erst wieder hochgefahren werden muss. Einige Hotels würden unter den jetzigen Bedingungen diese Saison gar nicht mehr aufmachen. Urlauber mit dem Ziel Mallorca hätten nur zwei Wochen vor dem Einchecken ein Alternativhotel angeboten bekommen, ihr Wunschhotel hat noch geschlossen. Erschwerend kommt für Selzle hinzu, dass die Tui seit März die Telefone abgeschaltet hat und nicht mehr erreichbar sei.

Nach wie vor ist Selzle mit Umbuchungen beschäftigt, gerade sind die Monate Juli und August an der Reihe. Währenddessen schmieden andere Reisepläne. Gerade hat Selzle für den Herbst eine Reise nach Griechenland im System gebucht, in der Hoffnung, dass sein Kunde dann auch tatsächlich fliegen kann. Sein Fazit: „Das ist alles kein Spaß. Meine Mitarbeiterinnen sind in Kurzarbeit.“ Trotzdem ist sein Reisecenter erreichbar, das Büro offen, allerdings mit eingeschränkter Öffnungszeit.

Nach vielen Stornierungen wollen die Günzburger jetzt wieder reisen

Erst seit wenigen Tagen hat das Reisebüro Strobel in Thannhausen wieder ganz normal geöffnet. Erreichbar war Inhaber Markus Strobel für seine Kunden seit dem Lockdown im März trotzdem immer. Telefonanrufe und Mails wurden von zu Hause aus beantwortet. Auch hier ging es grundsätzlich um die Stornierungen. Mittlerweile werden wieder Reisen nachgefragt. Wie alle in der Reisebranche ist Strobel um jede Buchung froh. „ Kroatien, Griechenland, Portugal und Spanien wurden schon wieder gebucht. Seit die EU-Grenzen vor zwei Wochen geöffnet wurden, tut sich wieder etwas“, ist seine Erfahrung.

Gibt es besonders Reiselustige in diesem Corona-Sommer? „Ich finde, es gibt die, die sich trauen, die wegwollen und froh sind, reisen zu können. Und das ist keine Frage des Alters. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sich nicht trauen, mit den geltenden Vorsichtsmaßnahmen nicht in Urlaub wollen und lieber zu Hause bleiben, vielleicht vorerkrankt sind oder ganz einfach kein Geld haben wegen Kurzarbeit“, antwortet Markus Strobel.

Die große Unbekannte in diesem Sommer ist die Reisewarnung, die vom Auswärtigen Amt herausgegeben wird. „Wird die Reisewarnung für ein Land aufgehoben, können alle gebuchten Reisen stattfinden. Die Reiseveranstalter stornieren deshalb nach und nach“, erzählt Strobel.

Wieder am Verkaufen von Reisen ist auch Mario Urban, Inhaber des Reisebüros der Reiseprofi im V-Markt in Günzburg. „Definitiv geht jetzt wieder etwas. Wir haben Buchungen, die für die Umstände echt okay sind“, sagt Urban. Mit dem Vorjahr vergleichbar seien sie natürlich nicht. Wer weg möchte und sich mit den Unsicherheiten und Gegebenheiten arrangieren kann, buche. Obwohl die komplette Kreuzfahrt-Flotte noch in den Häfen vor Anker liegt, wurden schon die ersten Kreuzfahrten zu Silvester und für 2021 bei ihm geordert.

Günzburger wollen auf Mallorca und die Balearen

Für den Sommer seien Mallorca und die Balearen gefragt, vielleicht auch wegen der relativ kurzen Flugdauer. Ein bis zwei Stunden mit Mund-Nasen-Abdeckung im Flieger erscheine vielen machbar. Ansonsten macht Mario Urban einen Trend zur Selbstanreise mit dem Auto aus. Das Gefühl, jederzeit aus Österreich oder Kroatien wieder nach Hause fahren zu können, kann für Urlauber heuer wichtig sein.

Reisen innerhalb von Deutschland verkaufe er generell wenig. „Dazu brauchen sie kein Reisebüro“, findet Urban. Wie es sich anfühlt, zu fliegen und einen Hotelurlaub zu machen, kann Urban seinen Kunden schon bald aus eigener Erfahrung erzählen. Mallorca ist für einen Kurzurlaub sein Ziel. Nicht alles, was das Corona-Virus im Gepäck hat, muss schlecht sein. „Ein Pool, der nicht überfüllt ist, weil die Anzahl der Badenden beschränkt ist, größere Abstände zwischen den Sonnenliegen und ein Büffet, an dem nicht jeder selber nimmt, sondern man serviert bekommt, sind doch eigentlich gute Punkte“, sagt Urban.

Und überhaupt sei Mallorca nicht gefährlicher als die Nordsee. Gerade einmal 30 Starts und Landungen pro Tag seien es in Palma, normal wären es 1000. Dementsprechend leer seien die Strände. Ganz im Gegensatz zu Bildern von Stränden an der Nordsee, die in den Medien zu sehen waren. „Auf Mallorca ist weniger los“, erzählt Urban. Und nachdem er mit den Buchungen im Juni ganz zufrieden gewesen war, lautet sein Wunsch: „So muss es weitergehen.“





Lesen Sie auch:

Corona: Reisebüros im Kreis Günzburg arbeiten ohne Bezahlung

Corona: Reisebüros haben mehr Stornierungen als Buchungen