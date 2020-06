vor 3 Min.

Urlaub zuhause – so machen die Ferien trotzdem Spaß

Die Reisebeschränkungen machen lokale Attraktionen gefragt wie nie. Auch im Landkreis Günzburg gibt es viele Möglichkeiten, die Pfingstferien zu nutzen.

Von Lara Schmidler

Nachdem Auslandsreisen wegen Corona in den diesjährigen Pfingstferien nicht stattfinden können, orientieren sich viele wieder eher in Richtung Urlaub zuhause. Und dank der voranschreitenden Lockerungen sind viele Freizeitaktivitäten wieder möglich. Anja Hauke, Leiterin der Tourist Information Günzburg und Leipheim, weiß, was gerade gefragt ist: „Der Trend zum Urlaub in Deutschland ist größer als gewöhnlich, zumindest für die Pfingstferien.“ Seit dem Pfingstwochenende dürfen bayerische Hotels unter strengen Hygienevorschriften Urlauber beherbergen, am vergangenen Samstag hat auch das Legoland in Günzburg wieder geöffnet.

Corona: Was ist in Günzburg erlaubt?

Durch die Lage im Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg ergebe sich oft die Frage, was denn nun erlaubt sei und was nicht. Darum sei aktuell ein großer Teil der Arbeit in der Tourist Information, alle wichtigen Infos zusammenzutragen und gebündelt weiterzugeben. Dazu gehört auch, darüber zu informieren, welche Freizeitaktivitäten im Landkreis wieder möglich sind. Eine Liste dazu wird auf der Webseite der Tourist Information regelmäßig aktualisiert.

Bild: Anika Taiber, Archivfoto

Zu diesen Aktivitäten gehört auch das Golfspielen im Golf-Club Schloss Klingenburg, das seit 11. Mai wieder möglich ist. Dafür muss vorab online oder telefonisch eine Startzeit gebucht werden. Clubmanager Andreas Gruhler erklärt: „Es dürfen maximal vier Personen zur gleichen Startzeit eine Runde beginnen. Das kann eine Gruppe sein, aber auch verschiedene Personen, die sich noch nicht kennen.“ Maskenpflicht herrscht nur in geschlossenen Räumen wie dem Restaurant. Auch Schnupperkurse für Anfänger finden wieder jeden Sonntag statt – ebenfalls mit Anmeldung. Geöffnet haben auch die Minigolfanlagen am Waldbad in Günzburg, in Ichenhausen und in Krumbach, die Fußballgolfanlage in Leipheim und das Piratengolf im Legoland Feriendorf.

Wanderungen mit Alpakas und Abstand

Doch auch die Wander- und Tierfans kommen nicht zu kurz: Seit 2. Juni können die „Alpakas im Donaumoos“ in Günzburg-Riedhausen wieder mit auf Wanderungen genommen werden. Die Hygienevorschriften werden dabei genau eingehalten, wie Inhaber Jochen Krauß versichert. So werden beispielsweise die Leinen nach jedem Gebrauch desinfiziert. Außerdem gelten die allgemeinen Regeln. „Termine müssen vorab vereinbart werden und eine zusammengehörige Gruppe darf nur aus zwei Haushalten bestehen“, erklärt Krauß. Zahlenmäßig sei dabei nach oben keine Grenze gesetzt. Auch der Lama- und Alpakahof „Sajama Lama“ bietet wieder Wanderungen in tierischer Begleitung an. Höchstens 15 Personen dürfen an den Wanderungen teilnehmen, es besteht außerdem ein Streichelverbot der Tiere.

Bild: Anika Taiber, Archivfoto

Eine weitere Freizeitmöglichkeit ist ein Besuch der Straußenfarm Donaumoos in Leipheim. Hier besteht Maskenpflicht in allen Innenbereichen wie dem Hofladen und dem Rundgang; der Außenbereich kann ohne Maske betreten werden.

Auch in den Ferien: Greifvogelpark nur am Wochenende geöffnet

Ab Samstag ist außerdem der Greifvogelpark Menter in Konzenberg wieder für Besucher zugänglich, allerdings nur an Wochenenden und Feiertagen. „Unter der Woche bin ich alleine, da könnte ich die Auflagen nicht einhalten“, sagt Inhaber Martin Menter. Auch die Vorführungen finden ab Samstag wieder statt. Anmeldungen sind dafür nicht nötig. „Wir kontrollieren vor Ort, ob genügend Zuschauer da sind.“ Unter 15 Personen finden die Shows nicht statt, die Obergrenze liegt bei 50 Zuschauern. Damit kann der notwendige Abstand zwischen den Stühlen eingehalten werden. Da sich alles im Freien befindet, gilt nur eine Mundschutz-Empfehlung.

Weiterhin haben das Legoland und dessen Hochseilgarten und Piraten Bowling im Feriendorf geöffnet. Auch der Turncable Wakeboardpark Thannhausen kann mit Reservierung genutzt werden. Geöffnet sind außerdem der Bio-Bauernhof Bertelemühle ohne den Streichelzoo, das Bayerische Schulmuseum und die ehemalige Synagoge in Ichenhausen, das Fliegerhorstmuseum in Leipheim, das Heimatmuseum in Krumbach und das Museum der Stadt Burgau. Die geltenden Auflagen sind den jeweiligen Internetseiten zu entnehmen.

Diese Freibäder haben im Landkreis (nicht) geöffnet 1 / 5 Zurück Vorwärts Günzburg Öffnung ab 8. Juni von 9 bis 20 Uhr. 1000 Besucher können sich gleichzeitig im Bad aufhalten. Im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sind höchstens jeweils 100 Gäste zugelassen. Drei Außenumkleiden sind geöffnet. Es gibt keine Saisonkarten und kein Online-Ticketing.

Ichenhausen Öffnung ab 8. Juni von 10 bis 20 Uhr. Die Besucherzahlen werden begrenzt und situativ angepasst an den öffentlichen Bereich des Flussfreibads und das Freibad. Saisonkarten werden zu regulären Preisen angeboten. Ein Online-Ticketing ist nicht möglich.

Krumbach Öffnung ab 8. Juni. Der Kartenvorverkauf für Saisonkarten läuft bereits. Ein Online-Ticketing gibt es nicht. Die maximale gleichzeitige Besucherzahl ist nach Fläche (31 000 Quadratmeter) auf etwa 1500 Gäste begrenzt. Öffnungszeiten und Preise bleiben wie im Vorjahr. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Es gibt eigenes Reinigungspersonal.

Leipheim Das kreiseigene Gartenhallenbad mit Freibecken und Liegewiese bleibt vorerst geschlossen.

Thannhausen Es werden derzeit Vorbereitungen getroffen, damit das Bad baldmöglichst öffnen kann. (bwz)

