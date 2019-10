vor 54 Min.

Ursachen und Behandlung von Schmerzen

Tag der offenen Tür an Ichenhauser Klinik

Die Fachklinik Ichenhausen bietet am Samstag, 26. Oktober, einen Tag der offenen Tür an. Anlässlich der Eröffnung der neuen Station der Schmerztherapie können sich Besucherinnen und Besucher ab 10 Uhr über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Schmerzen informieren. In Vorträgen werden Ärzte aus den Abteilungen Orthopädie und Schmerzzentrum ihr Wissen über akuten und chorischen Schmerz, Infiltrationen und Kopfschmerzen in Vortragsraum 3006 an Interessierte weitergeben. Es besteht die Möglichkeit, die neue Station mit Eingriffsraum an diesem Tag zu besichtigen. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Vortrag „Viele Wege gegen den Schmerz“ referiert Chefarzt Dr. Baumgärtner ab 11 Uhr über die Vorteile einer multimodalen Schmerztherapie und zeigt verschiedene Möglichkeiten der Bewältigung auf. In einem zweiten Vortrag um 12 Uhr gibt Dr. Thomas Fett, Oberarzt der Abteilung Orthopädie, einen Einblick in die Therapiemöglichkeiten von Rückenschmerzen. Neben der Radiofrequenztherapie können Interessierte auch mehr über Infiltrationen erfahren. Oberärztin Dr. Susanne Babel klärt in einem Vortrag ab 13 Uhr über Kopfschmerzarten, ihre möglichen Ursachen und Behandlungs-möglichkeiten auf. Sie referiert über den Einsatz von Medikamenten und wann dieser sinnvoll sein kann. (zg)

Themen folgen