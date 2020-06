05:00 Uhr

Urteil nach Prügelei am Günzburger Bahnhof

Trotz Videoüberwachung: Am Bahnhof Günzburg werden Straftaten verübt, mit denen sich dann später die Justiz beschäftigt.

Plus Warum ein 18-Jähriger nach seiner Attacke in Günzburg nochmals glimpflich davonkommt.

Von Alexander Sing

Regelmäßig ist der Günzburger Bahnhof Thema vor Gericht. Denn Vorfälle, die dort passieren, ziehen nicht selten Strafprozesse nach sich. So auch gegen einen 18-Jährigen, der sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten muss.

Im Oktober 2018 soll er als 16-Jähriger gemeinsam mit einer Freundin einen doppelt so alten Mann am Bahnhof so schwer verprügelt haben, dass der einen Rippenbruch sowie verschiedene Prellungen und Schürfwunden davontrug. Das Duo soll unter anderem den auf dem Boden liegenden Mann mit Füßen und Fäusten traktiert haben.

Asylbewerber schreiten ein

Eine Gruppe von Asylbewerbern war damals eingeschritten und hatte den Angriff beendet. Zwei Wochen konnte sich das Opfer nach eigenen Angaben danach kaum bewegen.

Die Mittäterin wurde bereits verurteilt und so verwundert es nicht, dass der Angeklagte den Vorfall vor Gericht zugibt. Ein verbaler Streit, der sich dann hochgeschaukelt habe, sei der Attacke vorausgegangen, sagt der junge Mann, der ohne Rechtsanwalt erschienen ist.

Groß scheint die Reue für seine Tat nicht zu sein. Als sein Opfer als Zeuge vor ihm sitzt und Richter Walter Henle ihn zu einer Entschuldigung ermuntert, beginnt der Angeklagte mit den Worten: „Na ja, wir haben ja alle Scheiße gebaut an dem Abend.“ Darauf fällt Henle ihm ins Wort. „Wenn das so ist, dann sind Sie jetzt besser still.“

Mittäterin war für Schubser verantwortlich

Ein ebenfalls angeklagter Schubser gegen einen Dritten wird eingestellt, als sich vor Gericht herausstellt, dass hier allein die bereits verurteilte Mittäterin verantwortlich ist. Die eigentliche Tat wiegt ohnehin schwerer. Das Glück des Angeklagten ist, dass er zur Tatzeit erst 16 Jahre alt ist, und damit nach Jugendstrafrecht verurteilt wird. Als Erwachsener, macht ihm Richter Henle klar, hätte für seine Tat eine Freiheitsstrafe gedroht.

Zumal man dem jungen Mann kaum eine gute Sozialprognose geben kann. Er hat keinen Schulabschluss und keine Ausbildung, war bereits in verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht und bezieht derzeit Hartz IV. Wegen Sachbeschädigung stand er schon einmal vor Gericht. Zu seiner vom Amt bestellten Betreuerin hält er keinen Kontakt.

Was der Richter erwartet

Allein, dass die Tat bereits eineinhalb Jahre her ist, bewahrt ihn jetzt vor einem Arrest. Er muss 80 Arbeitsstunden ableisten. „Ich erwarte, dass das reibungslos läuft“, betont Henle. „Sonst kommen Sie doch noch in Arrest.“ Weil er Hartz IV bezieht, übernimmt die Kosten für das Verfahren, die normalerweise der Verurteilte tragen muss, die Staatskasse.

