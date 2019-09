10:28 Uhr

Vandalismus auf dem Friedhof und der Straße

Nicht nur mehrere Gräber sind in Waldstetten beschädigt worden. Auch auf Kanaldeckel hatte es der Täter abgesehen.

In der Nacht auf Samstag sind auf dem Friedhof in Waldstetten mehrere Gräber beschädigt worden. Dabei wurden vom bislang unbekannten Täter an diversen Grabstätten die Blumen herausgerissen beziehungsweise umgetreten sowie an einem Grab der Weihwasserbehälter weggetreten.

Zudem stahl der Täter laut Polizei von einer Grabstätte einen Kerzenständer und beschädigte die Verglasung eines Schaukastens. Der durch den Vandalismus entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Am angrenzenden Kirchberg wurden zudem drei Kanaldeckel ausgehoben und eine Böschung heruntergeworfen. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08221/919-0. (zg)

